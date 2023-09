"Ne možemo riskirati pogoršanje Markova stanja": Sve su oči uprte u spašavanje speleologa, poznato kada bi ga trebali izvući

Mark Dickey (40) bio je na međunarodnoj istraživačkoj ekspediciji u spilji Morca u planinama Taurus provincije Mersin kad je na dubini od 1040 metara doživio gastrointestinalno krvarenje.

Više od 150 turskih i stranih spasioca, među kojima je i hrvatski tim, danima ga pokušava izbaviti iz treće najdublje spilje u zemlji.

"Naš zdravstveni tim nastoji Markovo stanje održati što je stabilnije moguće. Od jučer, počeli smo s podizanjem nosila i prijenosom kroz spilju", rekao je novinarima Giuseppe Conti, predsjednik tehničke komisije Europske udruge speleoloških spasioca.

"Moramo biti vrlo oprezni jer ne možemo riskirati pogoršanje Markova stanja. Tako da moramo paziti metar po metar. Trenutno se nosilo nalazi na 500 metara od površine", dodao je.

Dickeyjeva zaručnica, Jessica Van Ord, koja je bila s njim tijekom ekspedicije, nalazi se u kampu i radi sa spasilačkim timovima.

Cenk Yildiz, provincijski čelnik turske agencije za upravljanje katastrofama AFAD, rekao je da će Dickey biti izbavljen za dva do tri dana "ako se ne suoče s novim problemima".

HGSS je u nedjelju u podne objavio da je Markovo stanje stabilno i bez promjene.

"Prema planu, naš tim ponovno preuzima transport od dubine od -500m do -400m, od dubine -400m do -100m tim Magyar Barlangi Mentőszolgálat (Mađarska), a od -100m do izlaza tim Cave Rescue Bulgaria (Bugarska), AFAD (Turska) i Magyar Barlangi Mentőszolgálat (Mađarska)", napisali su.