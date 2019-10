U Mostaru građani niti mogu birati niti biti birani na lokalnim izborima, i tako već godinama. Zato je jedna Mostarka tužila svoju državu u Strabourgu. Država je izgubila, ona pobijedila.

Jedanaest godina u Mostaru nema lokalnih izbora, a ni naznaka kad će ih biti, pa je Mostarka Irma Baralija, predsjednica Gradskog odbora Naše stranke u Mostaru, tužila svoju državu. Pred Europskim sudom za ljudska prava Irma je dobila tužbu. Parlament ima rok od šest mjeseci za izmjenu zakona. Ako se to ne dogodi, Ustavni sud treba naći privremeno rješenje.

''To je ono što nas najviše raduje jer to znači napokon vraćanje demokracije u Mostar i održavanje izbora naredne godine'', rekla je Baralija.

Očekivana presuda

Političari iz svih stranaka ovakvu su presudu očekivali, ali ostaje pitanje hoće li ona biti provedena. I do sada su i Ustavni sud i sud u Strasbourgu donijeli nekoliko presuda, ali one su ostale samo mrtvo slovo na papiru. "Mislim da država konačno mora krenuti u realizaciju tih presuda. Mislim da joj je to osnovna uloga'', poručio je Aljoša Čampra iz SDA-e.

Ustavni je sud prije devet godina neke odredbe izbornih pravila koje su vrijedile za Mostar proglasio neustavnima i naložio njihovu izmjenu. Ali kako to učiniti, nisu se mogli dogovoriti HDZ BiH i SDA koji dijele vlast u tom gradu.

Država mora isplatiti odštetu

''Ja se ne želim valjati u blatu niti ću dopustiti da me bilo kakav nacionalistički narativ i retorika povuku na dno. Ja sam netko tko predstavlja mlade ljude u BiH. Meni su 34 godine, dosta mi je da mi 10 godina s jedne i druge strane u Mostaru pričaju: 'Ne može tako jer će Hrvati na nadglasati. Ne može ovako jer će nas Bošnjaci nadglasati'. Mene to ne zanima. Ja želim živjeti u normalnom gradu'', poručila je Irma Baralija.

Kao građanki BiH kojoj su uskraćena građanska prava, država Irmi mora isplatiti i odštetu od 5000 eura.

