Vatikan objavio kad će vjernici moći odati počast papi Franji

Javnost će moći odati počast papi Franji u bazilici sv. Petra u Vatikanu od srijede do petka, objavio je u utorak Vatikan.

Katolički vjernici i šira javnost moći će odati počast od 11:00 sati do ponoći u srijedu, od 7:00 do ponoći u četvrtak i od 7:00 do 19:00 u petak, kaže se u priopćenju Svete Stolice.

Tijelo pape Franje (88), koji je umro u ponedjeljak od moždanog udara, trenutno je položeno u lijes u kapeli Doma svete Marte, gdje je živio tijekom svog 12-godišnjeg papinstva.

Vatikan je u utorak objavio da će se ispraćaj pape Franje održati u subotu u 10 sati na Trgu svetog Petra. Pokopan će biti u bazilici svete Marije Velike u Rimu.