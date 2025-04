Kardinali donijeli važnu odluku, objavljeni detalji sprovoda

Sprovod Pape Franje bit će u subotu 26. travnja u 10 sati, objavio je Vatikan. Zadušnom liturgijom predsjedat će Njegova Uzoritost, preuzvišeni kardinal Giovanni Battista Re, dekan Kardinalskog zbora.

Objavljeni su i ostali detalji sprovoda.

"U subotu, 26. travnja 2025. u 10 sati, na dan početka Novendiala, na trgu ispred Bazilike svetog Petra bit će slavljenja sveta misa zadušnica za rimskog papu Franju, u skladu s odredbama Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (br. 82–109).

Misu mogu koncelebrirati:

• Patrijarsi i kardinali, koji trebaju biti u kapeli svetog Sebastijana u Bazilici do 9:00 sati, sa sobom trebaju ponijeti bijelu damast misnicu;

• Nadbiskupi i biskupi, koji trebaju biti kod Konstantinovog krila do 8:30 sati, sa sobom trebaju ponijeti amikt, albu, pojas (cingulum) i jednostavnu bijelu mitru;

• Prezbitere, koji se trebaju nalaziti do 8:30 sati u za njih predviđenom prostoru na Trgu svetog Petra, gdje će odjenuti amikt, albu, cingulum i crvenu štolu koju su ponijeli sa sobom.

Na kraju euharistijskog slavlja slijedit će Ultima commendatio i Valedictio.

Potom će lijes rimskog pape biti prenesen u Baziliku svetog Petra, a odatle u Baziliku Santa Maria Maggiore, gdje će biti položen u grob", objavio je Vatikan.

Tijelo pape Franje još se nalazi u Domu svete Marte, gdje se oporavljao nakon više od mjesec dana provedenih u rimskoj bolnici Gemelli, zbog obostrane upale pluća.

Prema planu, tijelo će biti sutra, u srijedu 23. travnja, premješteno u baziliku sv. Petra, kako bi vjernici mogli odati počast.