Sazvan izvanredni sastanak: Odluka bi mogla utjecati na sve građane, prijeti još veća kriza

Europska komisija traži od država članica da razmotre smanjenje potrošnje nafte i plina, posebno u prometnom sektoru, u pripremi za "dugotrajne poremećaje" u opskrbi energijom zbog rata s Iranom.

Zahtjev, koji je uputio povjerenik EU-a za energetiku Dan Jørgensen, odražava strahove da sukob u Perzijskom zaljevu prelazi iz problema cijena u potpunu krizu opskrbe energijom, s ozbiljnim posljedicama za globalno gospodarstvo.

Izvanredni sastanak

Nacionalne bi vlade trebale razmotriti "dobrovoljne mjere smanjenja potražnje (...) s posebnim naglaskom na prometni sektor", navodi se u pismu nacionalnim ministrima energetike, u koje je Politico imao uvid, a to bi moglo značiti da vlade zatraže od građana da manje voze ili lete kako bi se gorivo sačuvalo za važnije potrebe, kao što se već događa u nekim azijskim zemljama.

Europski ministri energetike održat će izvanredni sastanak kako bi raspravili načine suočavanja s energetskom krizom, a Jørgensen ističe da se europski prometni sektor suočava s rastućim troškovima i nestašicama zbog velike ovisnosti o Perzijskom zaljevu, iz kojeg je Europska unija uvozila više od 40 posto svog avionskog goriva i dizela.

Rastući manjak dodatno se pogoršava "ograničenom dostupnošću alternativnih dobavljača i kapaciteta rafinerija za određene proizvode unutar EU-a", upozorava Jørgensen i poručuje da bi se države članice trebale suzdržati od mjera koje bi mogle povećati potrošnju goriva, ograničiti slobodan protok naftnih proizvoda ili obeshrabriti proizvodnju u rafinerijama EU-a. Dodao je i da bi zemlje trebale uzeti u obzir prekogranični učinak nacionalnih mjera kako bi se očuvala usklađenost na razini EU-a.

Nužno smanjenje potrošnje goriva

Zasad europske zemlje još nisu uvele mjere smanjenja potražnje, koje su bile uobičajene tijekom naftnih kriza 1970-ih, kada su vlade uvodile racionalizaciju goriva i "nedjelje bez vožnje". Međunarodna agencija za energiju već je iznijela niz prijedloga za smanjenje potražnje ovaj put, uključujući poticanje rada od kuće i smanjenje ograničenja brzine na autocestama.

Pismo dolazi u trenutku kada slabi povjerenje da će rat u Iranu brzo završiti, što povećava vjerojatnost dugotrajnih nestašica. Države EU-a trebale bi se "pravodobno pripremiti u očekivanju mogućih dugotrajnih poremećaja", rekao je Jørgensen i preporučio državama također da pojačaju praćenje i razmjenu informacija, odgode neesencijalno održavanje rafinerija i razmotre povećanje korištenja biogoriva kao zamjene za fosilna goriva.