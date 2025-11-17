Ubojicama Josipa Štroka doživotni zatvor! Divljački su ga pretukli u Dublinu: "Bio je tako blizu početka novog života..."

Dvojica muškaraca osuđena su u ponedjeljak na doživotni zatvor zbog ubojstva 31-godišnjeg Josipa Štroka prošle godine u Dublinu.

Štroka i njegovog prijatelja Davida Družinca pretukli su 30. ožujka, a Štrok je od zadobivenih ozljeda preminuo 3. travnja.

Prilikom izricanja presude, sutkinja Mary Ellen Ring istaknula je kako je jedan od optuženika, Mark Lee (44), ubio Štroka djelujući na temelju neutemeljenih glasina da su pokojnik i njegov prijatelj Družinec napali dijete.

Sutkinja je podsjetila da je Lee, tada nezaposleni muškarac u 40-ima, ranije istog dana na društvenim mrežama objavio: "Nisam homofob, ali sam rasist i ne bojim se to reći. Samo prema određenim skupinama u Irskoj. Vlada me takvim učinila".

Druge izjave koje je Lee objavljivao mjesecima prije napada opisala je kao ružne, neinformirane i diskriminatorne. Naglasila je da su Štrok i Družinec, kao hrvatski državljani, imali puno pravo putovati i raditi u Irskoj, kao što i mnogi Irci koriste svoje pravo na putovanje drugim zemljama.

"Za razliku od svojih ubojica, pokojnik i njegov prijatelj su radili i time više doprinosili irskom društvu", dodala je sutkinja Ring, piše Dublin Live.

Istaknula je kako je Leeju tijekom suđenja osigurana presumpcija nevinosti, dok pokojniku ista nije pružena. Njegovi ubojice djelovali su nisu mu dali priliku da se obrani. "Lee je napao Štroka s leđa i oduzeo mu život ne dajući mu priliku da iznese svoj slučaj", rekla je.

Više osuđenih

Anthony Delappe (19) također je osuđen za ubojstvo Štroka. Sud je utvrdio da je koristio plastičnu dršku pijuka kako bi punom snagom udarao Štroka dok je ležao na tlu.

Tragičnom događaju prethodila je svađa između Davida Družinca i 17-godišnjaka na autobusnoj stanici, nakon čega je Štrok pokušao smiriti situaciju.

Dvojica mladića koja su čula za sukob obavijestila su Marka Leeja, koji je potom s Delappeom krenuo u potjeru za Hrvatima. Snimke nadzornih kamera zabilježile su trenutak kada su Lee i Delappe sustigli svoje žrtve, srušili ih na tlo i počeli ih nemilosrdno udarati.

Lee je Štroka udarao nogom u glavu, gazio ga i tukao šakama, a zatim mu se pridružio Delappe, udarajući ga drškom pijuka. Štrok je zadobio ozljedu mozga i nikada se nije probudio iz kome, dok je Družinec pretrpio prijelome i teške ozljede glave i lica.

Nakon što je Lee i Delappe osudila na obveznu kaznu doživotnog zatvora za ubojstvo, sutkinja Ring izrekla je Leeju još šest godina zatvora zbog nanošenja ozljeda Davidu Družincu, dok je Delappe dobio tri godine za svoju ulogu u tom napadu. Te kazne teku istodobno s doživotnim zatvorskim kaznama.

Sutkinja Ring pojasnila je da je Delappeova kazna za napad blaža jer njegovo djelo nije bilo motivirano mržnjom te je u vrijeme napada imao tek 18 godina, a bio je isprovociran lažnom informacijom koju je dobio od Leeja.

Lee i Delappe izjasnili su se da nisu krivi za ubojstvo, ali jesu za ubojstvo iz nehaja Josipa Štroka.

Na pragu novog života

Prije izricanja kazni, Štrokova majka, Julia Štrok, rekla je da se nijedan roditelj ne bi trebao naći na Vrhovnom kaznenom sudu govoreći o svom djetetu u ovakvim okolnostima. "Njegov život završio je prije nego što je imao priliku živjeti, i to u tako strašnoj boli".

Svog sina opisala je kao nezrelog, duhovitog, toplog i odanog, rekla je da je bio veliko dijete s velikim hrabrim srcem. Ispričala je kako joj je sin kao dijete bio "silom" oduzet i s 14 godina postao je alkoholičar.

"Preokrenula sam svijet naglavačke kako bih ga vratila, a on se s 18 godina vratio obitelji. Malo po malo, izgradili smo mu samopouzdanje i bio je na pragu upisa na studij arhitekture. Do sada bi bio vrlo blizu diplomi, posljednjem velikom koraku prema sretnom, ispunjenom životu", rekla je.

"Sanjao je o braku i želio je biti dobar otac. Bio je tako blizu početka novog života, ali sada postoji samo tišina i čežnja koja će ostati s nama do naše vlastite smrti", zaključila je.