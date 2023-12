VIDEO Izraelski vojnici snimali se kako pale napuštenu imovinu u Gazi: "Takvo ponašanje nije u skladu s našim moralnim načelima"

Na društvenim mrežama pojavila se snimka u kojoj izraelski vojnici pale imovinu napuštenu u Gazi. Video prikazuje vojnika koji upaljačem pali kamion s palestinskim registarskim oznakama na kojemu se nalaze razni artikli.

Vojnici na videu tvrde da se nalaze na sjeveru Gaze u naselju Shejaiya. Jedan od vojnika također je ustvrdio kako su u blizini mjesta snimanja pronašli Hamasove tunele. Stotine kilometara tunela služe za krijumčarenje robe iz Egipta, ali i napade na teritorij Izraela.

One video appears to show soldiers setting fire to items in the back of a lorry which contains water bottles and cardboard boxes.



The IDF told Sky News it has "taken action" and "disciplinary measures will be taken regarding the soldiers involved".



