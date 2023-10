FOTO Gaza metro - misteriozni labirint ispod zemlje pred kojim su Izraelci nemoćni: Hamas je izgradio stotine kilometara tunela

Pod površinom Gaze, čak nekoliko kilometara ispod zemlje, nalazi se golemi labirint tunela koji se koriste za prijevoz ljudi i robe, skladištenje oružja, u njima se nalaze Hamasovi zapovjedni centri… I sve to daleko od dronova i aviona izraelske vojske.

Hamas je još 2021. godine tvrdio da je izgradio 500 kilometara tunela ispod Gaze.

"To je vrlo zamršena, golema mreža tunela na relativno malom teritoriju", rekla je za CNN Daphne Richemond-Barak, profesorica na izraelskom Sveučilištu Reichman i stručnjakinja za podzemno ratovanje.

Gaza je pod kopnenom, pomorskom i zračnom blokadom Izraela, kao i kopnenom blokadom Egipta od 2007. godine i vjeruje se da Hamas ne raspolaže strojevima koji se inače koriste za izgradnju tunela duboko pod zemljom. Stručnjaci smatraju da su iskopani prilično jednostavnim alatom te da su tuneli ojačani betonom, a kasnije je u njih sprovedena i struja.

Izrael već dugo optužuje Hamas za preusmjeravanje betona namijenjenog za civilne i humanitarne svrhe u izgradnju tunela.

Hamasove tunele drukčijima od Al-Qaidiinh čini to što su izgradili podzemnu mrežu ispod jednog od najgušće naseljenih područja na planetu. Gotovo dva milijuna ljudi živi na oko 150 četvornih kilometara.

"Uvijek je teško ratovati s protivnikom koji je u tunelima, čak i kad su oni u planinskom području, a tek kad se radi o urbanom, onda je sve kompliciranije, pogotovo ako želite zaštititi civilno stanovništvo", ocijenila je Richemond-Barak.

Izraelu ne pomaže ni najmodernija tehnološka i vojna oprema

Od terorističkog napada u Izraelu 7. listopada u kojem je ubijeno najmanje 1400 ljudi, uglavnom civila, izraelska je vojska više puta tvrdila da se Hamas skriva ispod kuća i zgrada u kojima žive civili u Gazi te ih tako koristi kao živi štit.

U zračnim napadima Izraela otad je ubijeno najmanje 2670 Palestinaca, priopćilo je Ministarstvo zdravstva u Gazi u nedjelju.

Izrael je još u kopnenoj ofenzivi na Gazu 2014. godine pokušao uništiti tunele Hamasa, a vjerojatno će to pokušati i u predstojećoj. Oko 1,1 milijuna Palestinaca koji žive u Gazi dobili su upozorenje da se presele na jug uoči izraelske vojne operacije.

Visoki dužnosnik UN-a za ljudska prava rekao je da poziv na evakuaciju prkosi pravilima rata i osnovnoj ljudskosti.

Premještanje civila iz grada Gaze pomoglo bi sigurnijem uklanjanju tunela, ali takve bi operacije bile opasne, rekla je Richemond-Barak. Ističe da je bombardiranje podzemnih prolaza obično je najučinkovitiji način za njihovo uklanjanje, ali takvi udari izazivaju mnogobrojne civilne žrtve.

Izrael je potrošio milijarde dolara pokušavajući osigurati granicu tehnološki najmodernijim sustavom nadzora, no Hamas je sve to uspio probiti 7. listopada. Stoga će Izrael morati pronaći neki drugi način za uništenje Hamasa i njihova Gaza metroa, ako je to uopće moguće.