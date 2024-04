Izraelske rakete pogodile lokaciju u Iranu

Pratite iz minutu u minutu:

7:05 Izraelski saveznici, uključujući Sjedinjene Države, pozvali su Izrael na suzdržanost u pokušaju da spriječe regionalni rat. SAD "nisu dale zeleno svjetlo" izraelskom odgovoru, rekao je drugi visoki američki dužnosnik za CNN.

7:03 Što je bio cilj? To ostaje nejasno, ali je američki dužnosnik rekao za CNN da meta napada nije bila nuklearna. Prema FARS-u, mogući cilj bio je vojni radar, Ghahjaworstan, gdje se čula eksplozija, a on se nalazi u blizini zračne luke Isfahan i baze vojnih zračnih snaga, izvijestio je FARS.

7:00 Čule su se tri eksplozije u blizini vojne baze u kojoj se nalaze borbeni zrakoplovi u sjeverozapadnom Isfahanu, izvijestila je iranska poluslužbena novinska agencija FARS. "Obrana se aktivira kao odgovor na nepoznati objekt, a u ovom slučaju vjerojatno je bilo riječ o dronu", rekli su izvori za FARS news. Nakon udara, iranski mediji su izvijestili da su svi objekti oko Isfahana sigurni, uključujući značajna nuklearna postrojenja u tom području.

6:56 Nakon udara u iranskoj pokrajini Isfahan, iranski državni mediji izvješćuju da su svi objekti u tom području sigurni, uključujući nuklearna postrojenja, izvještava CNN. Iako je američki dužnosnik rekao za CNN da je Izrael izveo napad unutar Irana, Izrael nije preuzeo odgovornost za napad.

6:55 Iran je ukinuo obustave letova uvedene nakon izvješća o eksplozijama u blizini vojne baze u pokrajini Isfahan, prema glasnogovorniku Organizacije civilnog zrakoplovstva.

"Obavještavamo vas da su operativna ograničenja nametnuta zračnim lukama uklonjena i da je zračnim prijevoznicima dopušteno obavljanje redovnih letova", rekao je glasnogovornik.

Letovi su nastavljeni u zračnoj luci Mehrabad i međunarodnoj zračnoj luci Imam Khomeini, dvije glavne zračne luke u glavnom gradu Irana, Teheranu, nakon što su ranije danas bili obustavljeni.

6:47 Australija poziva svoje građane da napuste Izrael, nakon izvješća o izraelskom napadu na Iran. "Postoji velika prijetnja vojne odmazde i terorističkih napada protiv Izraela i izraelskih interesa u cijeloj regiji. Sigurnosna situacija mogla bi se brzo pogoršati”, objavilo je ministarstvo vanjskih poslova. “Pozivamo Australce u Izraelu ili na okupiranim palestinskim teritorijima da odu”, nastavlja se.

Također je upozorio Australce u regiji na zatvaranje zračnog prostora, otkazivanje letova i druge smetnje u putovanju.

6:40 BBC Perzija je objavio snimku koje su tijekom noći snimilin stanovnici središnje iranske pokrajine Isfahan, gdje su se čule eksplozije.

6:15 Iranska državna televizija je izvijestila da su tri bespilotne letjelice uočene na nebu iznad Isfahana. Tvrde da su uništene nakon aktivacije sustava protuzračne obrane.

6:06 CNN je javio da je nekoliko letova u iranskom zračnom prostoru preusmjereno.

6:05 Iranska novinska agencija Fars izvijestila je da se eksplozija mogla čuti u blizini zračne luke u iranskom gradu Isfahanu, ali uzrok napada nje odmah bio poznat.

"Uzrok tih eksplozija još nije poznat, istraga će se nastaviti dok se ne utvrde točne pojedinosti o tom incidentu", izvijestila je agencija Fars.

Sustav protuzračne obrane u iranskome gradu Isfahanu aktiviran je protiv "objekta za koji se sumnja da je dron", rekao je izvor agenciji, koja je dodala da su se u blizini vojne baze na sjeverozapadu grada čule tri eksplozije.

NEW: Iran activates air defence systems after attack by Israel protects nuclear facilities in Isfahan



IRGC says several drones were shot down and they will counter by attacking Israel’s nuclear facilities pic.twitter.com/VMnxyVCoDm