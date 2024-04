Hoće li Plenković žrtvovati vjerne partnere? "Političari nikada ne bi trebali raditi ono što često rade u Hrvatskoj"

Kome će pripasti osam mandata manjinskih stranki i kako će izgledati pregovori s manjincima u Dnevniku Nove TV otkrio je Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja.

Uvodno je rekao kako je uobičajeno da ovi glasovi pripadnu onoj stranci koja se prva približi većini.

"Međutim, ovoga puta bi moglo biti nešto drugačije. Ukoliko se HDZ odluči za desnu stranu ili Domovinski pokret, nisam siguran da će svi pripadnici manjina pristati na to da ulaze u takvu koaliciju. Ako pogledate tko su zasutpnici manjina, to je SDSS s tri zastupnika, a za njih je iz Domovinskog pokreta jasno rečeno da je to crvena linija i da neće ići s njima", podsjetio je Jokić.

Pročitajte i ovo GOŠĆA DNEVNIKA NOVE TV Benčić otkrila kako je propala točkasta koalicija i poručila: "Od manjina tražimo principijelnost"

Je li moguće da Andrej Plenković "žrtvuje" SDSS radi koalicije s Domovinskim pokretom?

"Oni već dugo surađuju, bilo bi to jedno ozbiljno žrtvovanje, tako da nisam uvjeren da je Andrej Plenković spreman žrtvovati partnere koji su mu dugo davali podršku, pa čak i u nekim vrlo teškim situacijama", objasnio je Boris Jokić i dodao da pregovori neće glatko teći.

"Mislim da će pregovori biti dugotrajni, a osobno očekujem da neće uroditi plodom. Odnosno, da neće biti nekoga tko može sastaviti Vladu. Mislim da se možemo spremati za nove izbore", zaključio je Jokić.

Pročitajte i ovo Otkrio što je s Kolakušićem Radić za Dnevnik Nove TV: "Inzistirat ćemo na našem programu. SDP? Imaju šansu"

Pročitajte i ovo Bivši stranački kolege Hoće li Plenković Penavi opet postati najbolji premijer? Od slugana preko mafije do pokojne babe

On smatra da je izborni program HDZ-a trenutno bliži onome SDP-a, pa čak i stranke Možemo!, nego Domovinskog pokreta. Dodamo li tome i osobne prepreke za tu koaliciju, suradnja ovih stranaka čini se neizglednom.

Boris Jokić istaknuo je da je iznimno bitno utjecati na političare da im se ne dozvole dogovori koje njihovi glasači ne bi odobrili.

"Političari nikada ne bi trebali raditi ono što često rade u Hrvatskoj, a to je da prodaju glas i da glas koji je netko dao prodaju za sitno na balkanskoj tržnici. To treba prokazivati jer je to izravno pronevjera biračkog povjerenja", objasnio je Jokić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.