Očajni vapaji iz Gaze: "Mrtvačnice su pretrpane, a tijela mrtvih spremamo u kamione za sladoled"

Pretrpana bolnica u Gazi koristi kamione za sladoled kao improvizirane mrtvačnice jer u onim bolničkima više - nema mjesta.

Yasser Khatab, forenzički patolog u bolnici Mučenika al-Aqsa, rekao je u videoporuci poslanoj CNN-u u subotu da bolnica u Deir al Balahu nije u mogućnosti primiti sve veći broj preminulih.

The morgue refrigerators in #Gaza can no longer accommodate more martyrs' bodies. Ice cream truck owners volunteered their refrigerators to place the bodies, most of them belonging to women and children. pic.twitter.com/o6xpo6gj0Z