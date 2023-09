VIDEO Iz zoološkog vrta pobjegla morska lavica: Brzo se predomislila

Zbog lošeg vremena i obilne kiše iz njujorškog zoološkog vrta u Central Parku pobjegla je morska lavica.

No čini se da joj se plivanje po zamućenoj blatnoj vodi oko nastambe i nije previše svidjelo pa se relativno brzo vratila natrag u svoj bazen.

Obilna kiša u petak je na sjeveroistoku Sjedinjenih Država u vrlo kratkom vremenu paralizirala čitav New York, megalopolis nenaviknut na ekstremne vremenske uvjete.

Od petka u ponoć voda u Central Parku dosegnula je 20 centimetara. Podaci su to Nacionalne meteorološke službe. Riječ je o razini koja nije viđena još od uragana Ide 2021.

🚨#BREAKING: Sea lions have escaped the Central Park zoo due severe flooding ⁰

📌#Manhattan | #NewYork



Due to the extreme flooding that is occurring across New York City, the water level in the Sea Lion area rose significantly. As a result, the Sea Lions were able to swim over… pic.twitter.com/XCZ5FFZK5B