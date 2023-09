VIDEO/FOTO Snažna oluja izazvala potpuni kolaps: Šire se dramatične snimke, poplavljene škole, aerodromi...

Voda je brzo i žestoko porasla u New Yorku, uhvativši neke putnike nespremne. Hitne službe su izvlačile ljude iz zaglavljenih automobila i podrume.

Heavy rainfall pounded New York City and the surrounding region on Friday, bringing flash floods, shutting down entire subway lines and turning major roadways into lakes. One official described it as “the wettest day we’ve had since Hurricane Ida.” https://t.co/ZDhFAOOZYc pic.twitter.com/SBxaFfJXqQ — The New York Times (@nytimes) September 29, 2023

U njujorškoj međunarodnoj zračnoj luci John F. Kennedy palo je toliko puno kiše u jednom danu, što je više nego u bilo kojoj drugoj zračnoj luci od 1948. godine, piše CNN.

on roadways that looked like lakes and basements that filled up like bathtubs as more rain fell in a single day at New York’s John F. Kennedy International Airport, nearly 8 inches, then any other day since 1948. A month’s worth of rain fell in Brooklyn (4/5) pic.twitter.com/c4LRsEPYEj — Karmagawa (@karmagawa) September 29, 2023

Mjesečna količina kiše pala je u Brooklynu u samo tri sata dok je bio zahvaćen nekim od najjačih oluja u petak.

Proglašeno je izvanredno stanje za New York, Long Island i dolinu Hudson.

Heavy floods due to extreme rains on the metro station in New York, USA



pic.twitter.com/Ty7x8yKotS — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 30, 2023

Stanovnici su pozvani da ostanu kod kuće zbog opasnih uvjeta.

Jedna škola u Brooklynu evakuirana je kada je poplava izazvala dim.