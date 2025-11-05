Nekada je imao 60.000 stanovnika, a sada je ruševina! Nemilosrdne borbe vode se za ključan grad

Rusija je priopćila u srijedu da njezine snage napreduju na sjeveru unutar Pokrovska, nastojeći preuzeti potpunu kontrolu nad tim ukrajinskim gradom, a ukrajinska vojska kaže da njezine postrojbe vode teške borbe kako bi spriječile Ruse da osvoje novi teritorij.

Ukrajina je priznala da se njezine trupe nalaze u teškoj situaciji u tom strateškom istočnom gradu, koji je nekada bio važno prometno i logističko središte ukrajinske vojske, a koji Rusija pokušava zauzeti više od godinu dana.

Rusija vidi grad kao ulaz za osvajanje preostalih 10 posto, odnosno 5000 četvornih kilometara, istočne industrijske regije Donbas - jednog od glavnih ciljeva u gotovo četiri godine dugom ratu.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da dvije jurišne skupine uništavaju ukrajinske postrojbe koje su opkoljene u nekoliko gradskih četvrti te da nastavljaju ofenzivu prema sjeveru. Ruske snage čiste ukrajinske trupe iz naselja na jugoistočnom dijelu Pokrovska i odbile su ukrajinske pokušaje probijanja iz okruženja.

Ukrajinska vojska demantirala je da su njezine trupe opkoljene u Pokrovsku.

Navela je da pokušavaju spriječiti ruske vojnike da se utvrde te istodobno osigurati i zaštititi logističke pravce u širem području.

"Poduzimaju se mjere za blokiranje neprijatelja koji pokušava prodrijeti i učvrstiti se u gradu Pokrovsku", priopćio je ukrajinski glavni stožer.

"Provode se aktivne protumjere protiv pokušaja neprijateljskih pješačkih skupina da se ukopaju".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da područje oko Pokrovska ostaje pod teškim pritiskom, ali da do 300 ruskih vojnika koji su još u gradu nije ostvarilo nikakav napredak u proteklom danu, dok ih je u drugom gradu, Kupjansku, ostalo samo 60.

Rusko ministarstvo obrane u srijedu je odgovorilo da Zelenskij "ili nema pojma što se događa, ili namjerno pokušava prikriti tešku situaciju ukrajinskih snaga".

Navelo je da su ukrajinske postrojbe zarobljene u „kotlovima“ na oba mjesta te da se njihova situacija brzo pogoršava dok ruske snage napreduju, „ne ostavljajući ukrajinskim vojnicima drugu mogućnost za spas osim dobrovoljne predaje“.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti tvrdnje ni jedne strane zbog ograničenog pristupa bojišnici.

Moskva tvrdi da bi zauzimanje Pokrovska omogućilo njezinim snagama napredovanje prema sjeveru, prema dva najveća ukrajinska grada pod kontrolom Kijeva u Donjecku – Kramatorsku i Slovjansku. To bi bio najznačajniji pojedinačni teritorijalni dobitak Rusije u Ukrajini otkako je početkom 2024. zauzela razoreni grad Avdijivku.

Za razliku od frontalnih napada koje je koristila u drugim gradovima, Rusija je u Pokrovsku i Kupjansku primijenila drugu taktiku gotovo opkolivši ukrajinske snage, dok male mobilne postrojbe i dronovi remete logistiku i unose kaos iza ukrajinskih linija.

Ruske taktike na tim područjima stvorile su, kako kažu ruski vojni blogeri, „sivu zonu“ - prostor nejasne kontrole koji je Ukrajini izuzetno teško braniti.

Javno dostupne karte bojišta pokazuju da su ruske snage udaljene tek nekoliko kilometara od potpunog opkoljavanja Pokrovska, koji Rusija naziva Krasnoarmejsk, te da kontroliraju značajan dio Kupjanska dok napreduju prema glavnoj gradskoj cesti.

Pokrovsk, cestovno i željezničko čvorište u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjecku, prije rata je imao oko 60.000 stanovnika.

Većina ih je sada pobjegla, sva su djeca evakuirana, a u gradu je ostalo tek nekoliko civila među razorenim zgradama i kraterima na cestama.

Uz pokušaje da preuzme cijeli Donbas, Rusija ostvaruje i postupne pomake u regijama Harkiv i Dnipropetrovsk, zapadnije od bojišta.

Ruska vojska tvrdi da sada kontrolira više od 19 posto teritorija Ukrajine, odnosno oko 116.000 četvornih kilometara.

Ukrajinske karte također pokazuju rusku kontrolu nad približno 19 posto zemlje, što je porast od oko jedan postotni bod u odnosu na stanje prije dvije godine.