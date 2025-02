Petrović: "Ukrajina ima jako neizvjesnu budućnost, a EU je sve dočekao nespreman"

Dan prije početka NATO-ove konferencije u Münchenu iz tog se njemačkoga grada javila urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

"Trump je Europsku uniju zapravo izbacio iz pregovora već u ovom prvom naletu. Razgovarao je s Vladimirom Putinom, ali nitko živ ne zna o čemu su oni razgovarali. Ponovit ću ono što sam govorila i prije tri tjedna iz Washingtona, a to je da je predsjednik Trump ponovno uskrsnuo već zaboravljenu strategiju nepredvidljivosti u međunarodnim odnosima. On je napravio proboj u međunarodni poredak, ruši Helsinški sporazum, ruši uhodane procedure koje su do sada bile sjednice UN-a, Vijeća sigurnosti, rezolucije, mirovne misije, OSS... To jednostavno za njega ne postoji", započela je Petrović.

Dodala je i kako je Europska unija sve skupa dočekala nespremna i uljuljkana.

"Osim EU-a, nespreman je i dobrim dijelom i NATO, koji je vojno još uvijek jak, ali je politički bitno oslabljen, što se vidi i po izjavama europskih čelnika", kazala je.

Osvrnula se i na budućnost Ukrajine kao države.

"Ukrajina ima jako neizvjesnu budućnost s ove pozicije zato što si je Trump uzeo za pravo da s Putinom razgovara o sudbini te zemlje, znači treće zemlje. EU je u šoku, ja doista ne znam zbog čega je u šoku jer nije ponudio ništa svoje. Europska unija je čitavo vrijeme donosila pakete sankcija prema Rusiji koji nisu donijeli nikakav rezultat. Nije imala nikakav vlastiti mirovni plan", rekla je i dodala što su europski vođe trebali učiniti.

"I u Washingtonu su mi nedavno američki stručnjaci za vanjsku politiku rekli da bi bilo dobro da se odmah, dan nakon inauguracije, francuski i poljski predsjednik najave kod Trumpa i predstave mu mirovni plan kako bi sve zajedno s Amerikom mogli provesti. To se nije dogodilo", rekla je i objasnila zbog čega francuski i poljski, a ne njemački.

"Zato što u Trumpovoj percepciji Njemačka i Ukrajina nikako ne idu u istu rečenicu", kazala je.

Objasnila je i kako će tijekom nadolazećeg vikenda američki potpredsjednik J. D. Vance i specijalni izaslanik za rat u Ukrajini Keith Kellogg predstaviti američki mirovni plan.

"Prema onome što se zasad nadzire, on će se dogovoriti s Putinom, a pred gotov čin dovesti Ukrajinu, od koje će tražiti da smanji svoje crvene linije, a bome i EU, koji će sve ono što su oni dogovorili, prema Trumpovu stavu, trebati izvršiti. Na to će EU reći - pa neće nama Trump govoriti što ćemo mi raditi. Nakon toga će cijela međunarodna zajednica, ne zaboravimo da tu nemamo samo Zapad nego i države globalnog juga - Kinu, Indiju, Brazil, Europskoj uniji odgovoriti - pa zar vama ne odgovara mir", rekla je.

"U svakom slučaju, uveo je nespremnu Europu u jedno vrzino kolo, da to nazovemo tako. Kad čujemo ovih dana integralni plan, bit ćemo pametniji i vidjet ćemo u kojem će se pravcu to moći razvijati i odvijati", zaključila je Petrović.

