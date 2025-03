Erupcija indonezijskog vulkana Lewotobi Laki-laki izbacila je oblake pepela više od osam kilometara, objavile su lokalne vlasti i podigle status upozorenja na najvišu razinu, dok je australski zračni prijevoznik otkazao neke letove za Bali u petak

Mještani čiste vulkanski pepeo nakon eurupcije Foto: Afp .

Velika erupcija vulkana u istočnoj pokrajini Nusa Tenggara u četvrtak navečer uslijedila je nakon desetaka manjih zabilježenih 13. ožujka, navodi se u priopćenju nacionalne geološke agencije. Upozorila je i na poplave lave te rekla da je bilo manjih erupcija i rano u petak.

Mještanin čisti vulkanski pepeo nakon eurupcije Foto: Afp

Glasnogovornik agencije za ublažavanje katastrofa rekao je Reutersu da je jedna osoba ozlijeđena tijekom evakuacije. Nije odmah imao pojedinosti o tome koliko je stanovnika pogođeno erupcijom.

Jetstar, niskotarifna podružnica Qantas Airwaysa, otkazala je letove između Australije i indonezijskog ljetovališta Balija u petak ujutro zbog vulkanskog pepela, no i navela da se nastavak letova očekuje poslijepodne.

Otkazani letovi zbog erupcije vulkana Foto: Afp

Glasnogovornik zračne luke na Baliju rekao je da zračna luka i dalje radi, no da je sedam međunarodnih letova otkazano u petak ujutro, dok su neki domaći letovi odgođeni.

Otkazani letovi zbog erupcije vulkana Foto: Afp

Reuters podsjeća da je najmanje devet ljudi poginulo, a tisuće su evakuirane kada je vulkan Lewotobi Laki-laki eruptirao u studenom prošle godine, zasipajući obližnja sela vrućim kamenjem i lavom.

Indonezija ima blizu 130 aktivnih vulkana i nalazi se na pacifičkom "vatrenom prstenu", području visoke seizmičke aktivnosti na vrhu raznih tektonskih ploča.

20.03.2025#Indonesia #Levotobi #volcano

Indonesia's Levotobi-Laki-laki volcano has experienced a major #eruption, spewing ash up to 16.2 km (53,000 ft) above sea level. The #aviation color code has been upgraded from orange to red. @infomitigasi @PVMBG_ @volcanodiscover pic.twitter.com/Jg01EhKhjP