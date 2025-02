Ukrajinski šef diplomacije: "Mirovni pregovori moraju uključivati Kijev"

Ukrajina i Europa ne smiju biti isključene iz budućih mirovnih pregovora za okončanje rata u Ukrajini, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u intervjuu za Le Monde objavljenom u četvrtak.

Europski čelnici žele mjesto za stolom u mirovnim pregovorima o Ukrajini nakon što je američki predsjednik Donald Trump izravno razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i naredio najvišim američkim dužnosnicima da započnu razgovore o okončanju rata u Ukrajini.

"Ne može se razgovarati o Ukrajini bez Ukrajine, ni o Europi bez Europe", rekao je Sibiha.

Sibiha je rekao da je ukrajinsko članstvo u NATO-u najjeftiniji način da transatlantski savez zajamči ukrajinsku sigurnost te da ne bi smjelo biti kompromisa koji bi naštetio ukrajinskoj teritorijalnoj cjelovitosti i suverenosti.

"Želimo cjelovit dogovor. To je u interesu Sjedinjenih Američkih Država. S Trumpovim vodstvom, sa snažnom europskom predanošću i europskim jedinstvom, imamo priliku dati novi zamah tom procesu. Ali koliko ja znam, naši američki saveznici još nisu finalizirali svoje planove", dodao je.

"Svi naši saveznici rekli su da je put Ukrajine prema NATO-u nepovratan. Ta mogućnost je u našem ustavu. To je u našem strateškom interesu", rekao je Sibiha.

Putin i Trump razgovarali su u srijedu telefonom više od sat vremena. Trump je nakon toga objavio početak pregovora i rekao da nije praktično da Ukrajina dobije članstvo u NATO-u.

Trumpova odluka šokirala je europske prijestolnice, koje inzistiraju da imaju središnju ulogu u mirovnim pregovorima jer će bilo kakav dogovor imati posljedice i za njihovu sigurnost.

Trump je rekao da Putin, koji je pokrenuo invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., želi da se rat završi te da su razgovarali o postizanju prekida vatre u ne tako dalekoj budućnosti.

"On želi da to završi. Ne želi da to završi i da se onda borbe nastave šest mjeseci poslije", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

"Mislim da smo na putu da postignemo mir. Mislim da predsjednik Putin želi mir, predsjednik Zelenski želi mir i ja želim mir. Samo želim vidjeti da se ljudi prestanu ubijati", dodao je.

Kremlj je priopćio da su se Putin i Trump dogovorili da će se sastati te da je Putin pozvao Trumpa da posjeti Moskvu.

Trump je rekao da će se njihov prvi sastanak vjerojatno održati uskoro u Saudijskoj Arabiji.

U objavi na svojoj društvenoj platformi Trump je napisao da će državni tajnik Marco Rubio, direktor CIA-e John Ratcliffe, savjetnik za nacionalnu sigurnost Michael Waltz i izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff voditi pregovore o okončanju rata.

Američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je u srijedu u Bruxellesu da se Kijev ne može realno nadati povratku na granice prije 2014. godine ili pridruživanju NATO-u.

"Mi, kao i vi, želimo suverenu i prosperitetnu Ukrajinu. Ali prvo moramo priznati da vraćanje Ukrajine na granice prije 2014. nije realan cilj", rekao je Hegseth na sastanku u sjedištu NATO-a koji je okupio više od 40 zemalja koje pomažu Ukrajini.

"Težnja tom iluzornom cilju samo će produljiti rat i prouzročiti nove patnje", dodao je.

"Sjedinjene Američke Države ne vjeruju da je članstvo Ukrajine u NATO-u realan rezultat dogovornog rješenja", naglasio je.

Umjesto toga, sigurnosna jamstva trebala bi imati potporu sposobnih europskih i neeuropskih snaga, rekao je.

"Budu li te postrojbe u nekom trenutku raspoređene u Ukrajini kao mirovne snage, trebale bi biti raspoređene kao dio misije koja nije u sklopu NATO-a i ne biti obuhvaćane člankom 5", rekao je, govoreći o članku NATO-a o uzajamnoj obrani.

Naglasio je da američke postrojbe neće biti raspoređene u Ukrajini kao dio takvih jamstava.

Europa bi trebala osigurati premoćnu većinu buduće pomoći Ukrajini, rekao je.

