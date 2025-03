U londonskoj zračnoj luci Heathrow je došlo do požara na električnoj trafostanici koja opskrbljuje zračnu luku, zbog čega će luka biti zatvorena do ponoći.

Uzrok požara još nije utvrđen, a glasnogovornik luke Heathrow je poručio da se očekuju značajni poremećaji tijekom idućih dana. Svi letovi su odgođeni, a putnicima se savjetuje da ne dolaze u luku.

Prema procjenama stranice za praćenje letova Flightradar24, danas će biti pogođeno najmanje 1.351 letova s Heathrowa, uključujući oko 120 letova koji su već bili u zraku jutros.

Glasnogovornik drugog najprometnijeg aerodroma u Londonu, Gatwicka, izjavio je da podržavaju Heathrow tako što prihvaćaju preusmjerene letove prema potrebi.

British Airways imao je 341 let koji je trebao sletjeti na Heathrow u petak.

"Očito je da će ovo imati značajan utjecaj na naše poslovanje i naše klijente, a mi radimo što je brže moguće kako bismo ih obavijestili o njihovim mogućnostima putovanja u sljedeća 24 sata i kasnije", obavještava aviokompanija.

Stručnjaci iz industrije rekli su da će turizam, putovanja i trgovina dodatno biti poremećeni diljem svijeta, jer će letovi biti otkazani ili odgođeni zbog neusklađenog rasporeda zrakoplova. Rekli su da će se poremećaj proširiti daleko izvan Heathrowa.

Pažljivo usklađene mreže zračnih prijevoznika ovise o tome da se zrakoplovi i posade nalaze na određenim lokacijama u određeno vrijeme. Deseci zračnih prijevoznika morat će žurno rekonfigurirati svoje mreže kako bi premještali zrakoplove i posade.

"Drugo pitanje je, što će zračni prijevoznici učiniti kako bi se nosili s brojem pogođenih putnika", rekao je analitičar industrije putovanja Henry Harteveldt iz turističkog savjetničkog instituta Atmosphere Research Group. "Bit će to kaotičnih par dana", komentira.

Poteškoće diljem svijeta

Qantas Airways preusmjerio je svoj let iz Pertha za Pariz, let United Airlinesa iz New Yorka usmjeren je prema Shannonu u Irskoj, a let United Airlinesa iz San Francisca trebao bi sletjeti u Washington, umjesto u London. Neki letovi iz SAD-a okrenuli su se usred leta i vratili na polazište, javlja Reuters.

Posljedice zatvaranja luke vrlo brzo su se počele osjećati diljem Azije.

Singapurska zračna luka Changi izjavila je da bi putnici trebali provjeriti status svojih letova sa svojim zrakoplovnim kompanijama.

Na zračni promet značajno je utjecala i erupcija vulkana Lewotobi Laki-Laki u Indoneziji.

Jetstar je otkazao letove između Australije i indonezijskog ljetovališta Balija zbog vulkanskog pepela. Glasnogovornik zračne luke na Baliju rekao je da zračna luka i dalje radi, no da je sedam međunarodnih letova otkazano u petak ujutro, dok su neki domaći letovi odgođeni.

