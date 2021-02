Pred američkim Senatom traje suđenje bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Optužen je za poticanje na pobunu zbog prošlomjesečnog upada njegovih pristaša u zgradu Kongresa. Ako bude proglašen krivim, može mu biti zabranjena ponovna kandidatura za predsjednika. Suđenje je uživo u Dnevniku Nove TV iz Washingtona komentirao reporter Ivica Puljić.

Ivica Puljić rekao je da se Demokratska stranka uglavnom fokusira na period prije 6. siječnja i pokušaje Donalda Trumpa da opovrgne rezultate predsjedničkih izbora.

"Oni imaju tri dijela taktike. Prvi se tiče 'velike laži' o pokradenim izborima, što i danas vjeruju mnogi Trumpovi pristaše. Drugi dio je poruka Trumpovim pristašama koje je on upućivao: 'Zaustavite krađu', što su oni i pokušali učiniti. Treće je njegova poruka: 'Borite se pakleno da zaustavite tu krađu', što je rezultiralo napadom na zgradu Kongresa", rekao je.

Također je dodao da će na suđenju biti prikazani i dosad neviđeni videomaterijali.

"Naime, mnogo prosvjednika koji su 6. siječnja došli pred Kongres rekli su i sami – ja sam svjedočio tome, bio sam tamo cijeli dan – da ih je Trump poslao da dođu i na kraju se vidjelo da je to bio žestoki napad, a možda i rušenje države", rekao je Puljić uživo u Dnevniku Nove TV.

Što se tiče taktika obrane, Puljić je rekao da je Trump navodno ljut na svoje odvjetnike jer na suđenje, koje je počelo u utorak, nisu došli dovoljno pripremljeni.

"Što se Republikanaca tiče, tu je slika vrlo jasna. Većina neće dati potporu za osudu Trumpa. Njima je u ovom trenutku važno jedino da njegove pristaše daju potporu njihovim kandidatima na izborima za Kongres 2022. godine, odnosno na predsjedničkim izborima 2024. godine, kada bi se mogao kandidirati i Trump", rekao je Puljić.

"To su te igre Republikanaca i to im može biti Pirova pobjeda jer se stranka cijepa i to nije stranka na koju smo navikli, koja nam je od ranije poznata. Čak postoji mogućnost da se stranka doista pocijepa, da se osnuje jedna nova stranka koju bi vodile Trumpove pristaše. To bi bio kraj tradicionalne Republikanske stranke", zaključio je.

