Pobornici američkog predsjednika Donalda Trumpa probile su se u zgradu Kapitola, mjesta u Washingtonu u kojemu se nalazi Kongres SAD-a.

Policija je naredila novinarima i zakonodavcima u zgradi Kongresa da se sklone na sigurno mjesto nakon što su se pristaše Donalda Trumpa probile u Kapitol.

Do probijanja u zgradu Kongresa je došlo nakon što su se prosvjednici, koji su u Washingtonu organizirali "Marš za Trumpa", sukobili s policijom i probili policijske blokade.

Prosvjed je organiziran je danas su se danas članovi Kongresa sastali kako bi potvrdili pobjedu Joea Bidenima na izborima u studenom.

Policija je prosvjednike istjerala iz Senata, gornjeg doma Kongresa, potvrđeno je CNN-u je potvrdila policija.

Situacija je zasad mirna na dijelu Kapitola gdje se nalazi Senat, ali ne i na strani gdje se nalazi Zastupnički dom, tj. donji dom Kongresa SAD-a.

NBC javlja da im je policija potvrdila da je jedna žena upucana te da je nekoliko osoba ozlijeđeno.

Oba doma Kongresa trenutačno su na pauzi nakon što je rasprava naglo prekinuta. Trenutak prekidanja rasprave u Senatu možete pogledati ispod.

Igor Bobić, novinar HuffPosta, objavio je na Twitteru da su prosvjednici ranije ušli u mjesto zajedanja Senata i da je jedan prosvjednik uzviknuo: "Trump je pobijedio na ovim izborima!"

They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT