Ivana Petrović, urednica vanjske politike i komentatorica Dnevnika Nove TV, analizirala je politiku Joea Bidena na globalnoj razini. Petrović ne smatra da će doći do potpunog zaokreta politike. "Čudi me kada se govori da će doći do potpunog zaokreta u politici SAD-a. Ipak nešto ostaje", poručila je. Kako će se SAD postaviti prema jugoistoku Europe pogledajte u priloženom videu.

