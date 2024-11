Važan tunel zatvara se od ponedjeljka: Priuštit će to mnogo muke i Hrvatima, i to baš sad pred blagdane, a potrajat će

Tunel Tauern je žila kucavica za međunarodni promet iz Austrije u smjeru Njemačke, Italije, Slovenije i drugih zemalja u austrijskom susjedstvu, i obrnuto, ali i Hrvatske, jer brojni iseljeni Hrvati koji žive na zapadnom dijelu Austrije, kao i oni iz Njemačke i Švicarske, koriste upravo taj tunel kada putuju u svoju domovinu.

No idućih mjeseci moglo bi biti velikih problema. Naime, tunel se zatvara u ponedjeljak zbog obnove, i to na osam mjeseci, odnosno do 13. srpnja 2025. godine za sav promet u oba smjera.

Razlog su opsežni radovi na obnovi tunelske cijevi: unutarnje ljušture tunela zbog stalnog propuštanja vode, kao i građevinski radovi na portalima tunela te obnova elektroničkih sigurnosnih uređaja. Uz to, modernizirat će se i željeznički kolodvori u Bad Gasteinu, Bad Hofgasteinu i Dorfgasteinu.

Riječ je o 115 godina starom tunelu, dugačkom 8,4 kilometara, a s obzirom na to da se radi o jednom od najvažnijih željezničkih tunela, a time i željezničkih veza preko austrijskih Alpa na liniji Salzburg - Villach, kako piše Večernji list, ova je informacija uznemirila ne samo lokalno stanovništvo nego i brojne međunarodne putnike i turiste.

Zatvaranje tunela Tauern znači kaos, gužve i znatno duže vrijeme putovanja, ističu mediji, a ÖBB moli lokalno stanovništvo i turiste za strpljenje uz napomenu da je obnova tunela neophodna. Prema priopćenju ÖBB-a, tijekom osmomjesečnog zatvaranja tunela, teretni i noćni vlakovi bit će preusmjereni na druge željezničke zaobilaznice, a za putnički promet bit će uveden zamjenski autobusni prijevoz.

Uz obnovu tunela paralelno će se raditi i na obnovi željezničkih vijadukata, izgradnji zidova za zaštitu od buke, kao i obnovi mosta Lieser kod Spittala an der Drau u Koruškoj.

Ovo zatvaranje tunela Tauern samo je prva faza njegove generalne obnove. Druga faza slijedi u prvoj polovici 2027. godine, kada bi taj isti tunel trebao biti zatvoren na još pet mjeseci.

Austrijski mediji pišu da će zbog zatvaranja tunela putovanje kroz Austriju trajati znatno duže. Naime, umjesto 11 minuta vlakom jedna ruta zamjenskim prijevozom trajat će gotovo tri sata. Prema procjenama austrijskog poduzeća za autoceste Asfinag, zbog zatvaranja navedenog tunela očekuju se poremećaji prometa i prometne gužve i na autocesti Tauern A10.

