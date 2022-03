Dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić komentirao je izjavu predsjednika Joea Bidena da je Vladimir Putin ratni zločinac.

Dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić rekao je da se Amerikanci uglavnom slažu s izjavom predsjednika Joea Bidena da je Vladimir Putin ratni zločinac. ''Možda mali dio skupine krajnjih desničara, 'trumpista' to ne misle. A ni sami ne znaju zbog čega daju potporu Putinu'', rekao je dopisnik.

''Ponovio je slične riječi na susretu s irskim premijerom - da je Putin diktator, ubojica i čisti nasilnik'', rekao je Puljić te dodao da Kongres traži da Biden bude energičniji, da uvede još sankcija Rusiji i da šalje još ubojitije oružje Ukrajini.

Hrvatsko izaslanstvo razgovarat će s američkim partnerima da američka vojska privremeno razmjesti svoj protuzračni sustav Patriot u Hrvatsku. ''Vodi se jedan strateški dijalog između SAD-a i Hrvatske - prvi takvog tipa. Uobičajeno je da Amerikanci s najbližim saveznicima gotovo svake godine održavaju strateški dijalog'', pojasnio je Puljić.

Istaknuo je da SAD smatra Hrvatsku liderom jugoistoka Europe. ''Bili su malo posustali zbog nekih nesređenih odnosa. I sada su nesređeni na relaciji Vlada - predsjednik što im se ne sviđa, ali su shvatili da je upravo Hrvatska vrlo važna, zbog svoje pozicije, za obranu jugozapadne Europe od nekih agresija i za zaštitu od posljedica ukrajinske krize'', rekao je Puljić u Dnevniku Nove TV.

Zapadni diplomat o pregovorima Ukrajine i Rusije: "Postignut je ograničeni napredak, ali Putinov govor... "

Ljudi izlaze iz raketiranog skloništa ispred kojeg je pisalo 'djeca': "Konačno dobre vijesti"

Napomenuo je da se sve više priča o padu drona u Zagrebu. ''Spominje se da bi mogli i doći američki borbeni zrakoplovi da pomognu u zaštiti hrvatskog neba'', kazao je Puljić. "Što se tiče sustava Patriot, veliki su izgledi da se to ostvari, to je već učinjeno u Poljskoj, u Slovačkoj, i zašto ne u Hrvatskoj. Oko drona - nadzorni dron, ako se pojavi u zemlji NATO saveza nije agresija. Špijunski dron je na granici te crvene linije. Nije naoružan, ali može prikupiti podatke koji mogu doprinijeti tome da se nanese velika vojna šteta nekoj od zemalja NATO saveza. Sada smo i to razbistrili'', zaključio je Puljić.

Cijeli razgovor s Ivicom Puljićem pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr