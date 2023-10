Ivana Petrović o sigurnosti u Europi: "Ovo što se sad događa na Bliskom istoku može biti okidač za mnoge stvari"

Urednica vanjske politike Ivana Petrović gostovala je u studiju Dnevnika Nove TV te je prokomentirala stanje i sigurnost u Europi. Predložila je što bi Hrvatska trebala učiniti da očuva svoju sigurnost.

"Hrvatska će učiniti ono što ljudi koji donose političke odluke kažu, ja samo mogu govoriti iz svojeg dugogodišnjeg profesionalnog iskustva. U svakom slučaju pojačati kontrolu na graničnim prijelazima. I ovim pravim graničnim prijelazima i svim mogućim ilegalnim punktovima kroz koje su migranti do sad ulazili u Hrvatsku", istaknula je Petrović.

"Zatim treba pratiti procese u susjedstvu jer u sjeni rata u Ukrajini i sad najnovijeg izraelsko-palestinskog sukoba, svatko ispod žita provodi svoje interese, a u našem susjedstvu koje je vrlo krhke stabilnosti se odvijaju procesi koji bi po mojem mišljenju, ljudi koji su za to zaduženi i u političkom i sigurnosnom sustavu trebali temeljito i analitički pratiti", rekla je Petrović.

"Ovo sad što se događa na Bliskom istoku može biti okidač za mnoge stvari. Ja to malo pratim pa gledam i drugu stranu što znamo po javnim izvorima, a to je primjerice, gospodin Željko Komšić je nedavno izvrijeđao izraelsku veleposlanicu, on je dubokog grla, on je glasnogovornik jedne opcije koja se krije zapravo iza naziva – građanska", izjavila je.

"Zatim Srbija, pratim što govore njihovi akademici, intelektualci koji su zapravo duboko grlo njihovih političkih aspiracija, oni zadnjih 15 dana nikada otvorenije nisu govorili o mogućnosti podijele Kosova, o pripajanju djela Kosova Srbiji, a da nemamo ništa protiv da dio Kosova se pripoji Albaniji. Oni vrlo otvoreno govore o prekrajanju granica, o pripajanju Republike Srpske Srbiji, tako da zapravo više nisam ni sigurna da ono što se na Kosovu dogodilo prije par tjedana zapravo bio pokušaj uvoda u to sve skupa", dodala je.

"Mislim da su to procesi koji se trebaju jako pažljivo pratiti, moraju se pratiti zbivanja na Sandžaku, Sjeverna Makedonija koja je etnički duboko podijeljena između makedonskog i albanskog naroda, Crna Gora, evo vidjeli smo da predsjednik Jakov Milatović želi Andriju Mandića, četničkog vojvodu uvesti u vladu. I to jako puno prostora ima za oprez i mislim da bi se ljudi koji su za to zaduženi u našoj državi trebali vrlo ozbiljno i vrlo analitički baviti, a ne govoriti o nekim općim mjestima 'mi pazimo, mi ćemo ovo, opasnost vreba', mislim da to svi znamo, nikakve konkretne informacije od njih nismo dobili", poručila je Petrović

"Moram priznati da sam čula od predsjednika Zorana Milanovića da je rekao jednu stvar s kojom se ja potpuno slažem, a to je što se tiče migrantske krize. Da migrantska kriza 2015. i ova migrantska kriza nisu ni približno iste, 2015. smo mi imali stvarno humanitarnu priču, veliku migrantsku krizu ljudi koji su bježali od rata u Siriji. Tu su nam se rađala djeca, umirali starci, nakon pada Islamske države to je nešto posve drugačije i moraju svi imati oči širom otvorene", napomenula je.

"Europa se budi, ali prekasno"

"Ja bih rekla da se Europa počela buditi nakon svih ovih godina. Radikalizirane skupine se već dugo nalaze u Europi, ja bih rekla čak zadnjih 25 godina, nekoliko generacija", kazala je Petrović

"Puno toga je krenulo iz rata u Bosni i Hercegovini 90-ih godina, tako da mi se čini da se Europa počela malo buditi. Ja se sjećam kad je bio napad u Parizu kad su pobili cijelu redakciju Charlie Hebdoa tada je bio onaj skup, svi su čelnici Europske unije došli u Pariz i nosili "Je suis Charlie" i tako, ali tada smo prije svega po izjavama bivše kancelarke Angele Merkel i bivšeg premijera Davida Camerona shvatili da oni uopće od šume ne vide stablo", objasnila je.

"Zatim, 10 mjeseci nakon toga se dogodio Bataclan i stadion u San de Niou, onda nakon toga Brisel zračna luka i podzemna željeznica. Ja sam izvještavala sa svih tih događanja i sjećam se te atmosfere", dodala je Petrović.

"Sada su se počeli buditi, vidimo i po ovim i kontrolama na šengenskim granicama, Francuska je već uvela prema Belgiji, a za to ima debeli razlog, jer su upravo za teroristički napad 2015. dio njih je došao iz Belgije. Austrija izvodi vojsku na ulice, na način da će čuvati ključne austrijske institucije, Austrija je isto proživjela teški teroristički napad 2020., Francuska je nakon 2015. zatvorila sve džamije za koje smatra da su centri za indoktrinaciju. Austrija je to napravila još puno prije i čak je odredila koja verzija svete knjige se smije učiti i čitati. Europa se počela buditi, postala je svjesna, ali ja se bojim da je za to ipak malo prekasno", rekla je.

"Što se zapadnog Balkana tiče, to je bio prostor koji je bio dugo politički i sigurnosno zapušten i na njega barem Hrvatska, jer EU za to nema kapacitet, mora jako pratiti procese na zapadnom Balkanu jer smo vidjeli da su sve politike Zapada posljednjih 30 godina u našem susjedstvu propale", zaljučila je Petrović.

