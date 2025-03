Milijarder Elon Musk ponovno šokira svijet. Ovoga puta sa objavom na X-u koja se tiče njegova sina koji se sada identificira kao žena.

"Moj sin Xavier je umro. Ubio ga je woke virus. Sada će woke virus umrijeti"; napisao je Musk na X-u.

Odgovorio je na tako na tvrdnju svog sina kako je prilikom govora izveo nacistički pozdrav.

Xavier Musk je sin američkog milijardera koji se sada zove Vivian Jenna Wilson. 2022. godine Vivien je podnijela zahtjev za pravnu promjenu imena i roda, navodeći da "ne želi imati nikakvu povezanost sa svojim biološkim ocem".

Musk je ranije rekao da ona "nije djevojčica" i da je figurativno "mrtva", te je naveo da je bio "prevaren" da odobri medicinski tretman povezan s transverzijom za nju kada je imala 16 godina.

U svom intervjuu u srpnju Vivien je izjavila da Musk nije bio prevaren i da je, nakon što je u početku oklijevao, znao što radi kada je pristao na njezin tretman, za što je bio potreban pristanak njezinih roditelja.

Muskove nedavne izjave prešle su granicu, rekla je u intervjuu u srpnju prošle godine.

Vivian je rekla da joj Musk nije pružao podršku, da je rijetko kada bio prisutan u njezinu životu, ostavljajući nju i njezinu braću i sestre na brigu njihovoj majci ili dadiljama iako je Musk imao zajedničko skrbništvo.

"Bio je hladan, brzo se naljuti i narcisoidan je", izjavila je.

Vivien je rekla da ju je, dok je bila dijete, Musk maltretirao zbog pokazivanja ženstvenih osobina i vršio pritisak na nju da izgleda muževnije.

Wilson i njezinog brata blizanca rodila je Muskova prva žena, spisateljica Justine Musk. Par se razveo 2008., a Wilson je rekla da su njezini roditelji dijelili skrbništvo između svojih domova u području Los Angelesa.

Musk je uvijek govorio kako je izgubio sina, pa tako i sada u najnovijoj objavi na X-u.

Don't people realize that we hate Hitler not for doing a quirky salute, but for killing millions of people?



Has Elon killed even a single person? No.



And just because his son says something, that doesn't necessarily make it true. pic.twitter.com/zSW5G9GNXl