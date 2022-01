Joea Bidena čeka teška zima zbog rekordne inflacije, novog vala epidemije i napetosti u odnosima s Rusijom. Rusiji zapad prijeti sankcijama, Putin zapadu - plinom. U takvim okolnostima u Moskvu je otišao hrvatski ministar vanjskih poslova.

Posjet prati urednica i reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović koja je naglasila kako se radi o uzvratnom, ranije dogovorenom posjetu, s obzirom da je ministar Lavrov bio u Zagrebu. Najavila je i da će se o energetici razgovarati vrlo malo, no zato hoće o ukrajinskoj krizi.

Zapadni Balkan, jugoistočna Europa i sigurnost i stabilnost Europe, odnosno razgovor o ukrajinskoj krizi su u agendi.

Lavrov izrekao neugodan narativ za Hrvatsku

"Prije tri dana je ministar Lavrov na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare ponovno izrekao narativ vrlo neugodan za Hrvatsku, a pritom je, govoreći o Ukrajini rekao da se u Ukrajini radi plan B i da se ministar vanjskih poslova Ukrajine konzultira s Hrvatima oko Oluje, (dakle, vojno-redarstvene operacije koja je kod nas provedena 1995. godine) i pritom je naglasio da je u toj operaciji dvjesto tisuća Srba protjerano i da su postali izbjeglice", naglasila je Petrović te izrazila nadu da će ministar vanjskih poslova Grlić Radman na to imati adekvatan odgovor, tim više što znamo da premijer Plenković za svojih boravaka u Ukrajini nikada nije govorio o Oluji, niti o vojnoj operaciji, nego o našem iskustvu mirne reintegracije.

Sporazumi iz Minska imaju elemente Erdutskog sporazuma

Što se tiče eventualne mirne reintegracije samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk, podloga za to međunarodno-pravna prihvaćena od Vijeća sigurnosti jesu Sporazumi iz Minska, pojasnila je Petrović.

"Kad ih čitamo, vidimo da oni imaju elemente koje je imao naš Erdutski sporazum kojim je regulirana mirna reintegracija", kazala je Petrović te dodala kako će sve to otprilike biti glavne teme razgovora. Podsjetila je i da ministar Grlić Radman često naglašava kako dan nakon njega dolazi njemačka ministrica, ali ona dolazi sa sasvim druge pozicije - prije svega s pozicije njemačke ministrice i tada će se dosta razgovarati o energetici. Njemački koalicijski sporazum uvelike elaborira odnose s Rusijom i Sjeverni tok 2, prema kojem je ona osobito jako tvrda", naglasila je urednica vanjske politike Nove TV.

Nezgodan tajming Grlić Radmanova dolaska

Razgovarat će se i o Ukrajini, jer je Njemačka dio Normandijske skupine, koja radi na tome da se stvar u Ukrajini riješi mirnim putem.

Ivana Petrović zaključila je da je tajming dolaska ministra Grlića Radmana u Moskvu malo nezgodan, jer je prvi dužnosnik Europske unije i NATO-a koji dolazi u Moskvu nakon Ženevskih razgovora, američkih i ruskih diplomata, nakon samita EU-Rusija u kojem je Rusija eksplicitno tražila od NATO-a da se više ne širi na Ukrajinu i Moldaviju, odnosno zemlje njezina geopolitičkog dvorišta.

Ruska Federacija jamac je provedbe Daytonskog sporazuma

Na pitanje hoće li biti riječi o Bosni i Hercegovini, Petrović je kazala kako hoće, jer je tu Ruska Federacija jako zainteresirana, ona je stalna članica Vijeća sigurnosti, kao i jamac provedbe Daytonskog sporazuma i u tom smislu je njezina vanjska politika od prvog trena vrlo konzistentna: Rusija podržava koncept triju konstitutivnih naroda bez obzira na trenutnu krizu oko Republike Srpske u Bosni i Hercegovini.

"Da pitate nekog njihovog visokog dužnosnika, primjerice ministra Lavrova podržava li mogući izlazak Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, mislim da bi to pitanje zaobišao, ali u načelu oni podržavaju cjelovitost Bosne i Hercegovine utemeljene na tri konstitutivna naroda, samo pitanje je kakav je njihov odnos prema OHR-u s obzirom na to da su nedavno na sjednici Vijeća sigurnosti zapravo eutanazirali Visokog predstavnika, odnosno druge četiri članice su na odeređni način i ucijenili rekavši da neće podržati produljenje misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini ukoliko visoki predstavnik Schmidt bude govorio pred Vijećem sigurnosti, što je naravno, bilo predviđeno. I oni su na to pristali", pojasnila je Petrović u javljanju iz ruske prijestolnice.

