Potpredsjednik Vlade Medved rekao je u subotu da Vlada čini iznimne napore za modernizaciju Oružanih snaga RH. Komentirao je i jučerašnju zabranu ministru obrane da se obrati ročnicima u Požegi naglasivši da predsjednik Milanović dovodi načelnika GS OS Hranja u poziciju da krši Zakon. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u subotu da je predsjednik Zoran Milanović suspendirao svaki razgovor o novim veleposlanicima zbog slučaja Burčul.

Potpredsjednik Vlade zadužen za nacionalnu sigurnost i ministar branitelja Tomo Medved rekao je da sve sastavnice nacionalnog sustava sigurnosti obavljaju svoj posao profesionalno i odgovorno. U tom pogledu, istaknuo je, Vlada čini iznimne napore upravo glede nabavke nove opreme i stalnog usavršavanja.

"Spomenut ću samo da je i na prošloj sjednici Vlade, odlukom u svjetlu modernizacije naših Oružanih snaga, proračun Ministarstva obrane RH (MORH) podignut za 2 milijarde i 387 milijuna kuna i on će iznositi preko 7 milijardi, najviše od Domovinskog rata. To je najbolji pokazatelj odnosa naše Vlade prema sastavnicama nacionalne sigurnosti, a poglavito prema Hrvatskoj vojsci", rekao je potpredsjednik Medved.

Za HRT komentirao je i jučerašnju situaciju u vojarni Požegi, kada je nakon svečanosti prisege nove generacije dobrovoljnih ročnika predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio da je on zapovjedio načelniku Glavnog stožera OS RH Robertu Hranju da ne dopusti ministru obrane Mariju Banožiću obraćanje na svečanosti u vojarni.

Inspektorat obrane provest će ekspertizu

"Ovdje prije svega moramo konstatirati da je načelnik Glavnog stožera svojom zapovjedi odbio provesti odluku ministra obrane. Jednako tako da je predsjednik Republike doveo načelnika Glavnog stožera u poziciju da krši Zakon o obrani", rekao je potpredsjednik Vlade ministar Medved.

Potvrdio je da će u skladu s traženjem ministra obrane Banožića, Inspektorat obrane provesti ekspertizu; provest će nalaz i pregled Glavnog stožera u svjetlu snimanja stanja i utvrđivanja eventualnih propusta kod donošenja zapovijedi od strane načelnika Glavnog stožera OS RH, rekao je Medved.

Upitan može li ovaj sukob izazvati eventualnu podjelu u Oružanim snagama, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Medved naglasio je da je "Hrvatska vojska jedinstvena. Hrvatska vojska je iz naroda, ona je iz Domovinskog rata. Hrvatska vojska je moderna, suverena", dodao je.

Članica NATO saveza

Podsjetio je da je Republika Hrvatska danas članica NATO saveza.

"Hrvatska vojska je naš stup sigurnosti i ni na koji način, nikakvi ovi detalji koji se odvijaju, a možemo ih smatrati neprihvatljivima - neće narušiti sposobnosti Hrvatske vojske da budu jamac sigurnosti hrvatskih građana", naglasio je potpredsjednik Vlade Medved.

Upitan što očekuje od svih sudionika ovog sukoba na najavljenom sastanku Odbora za nacionalnu sigurnost, 9. studenoga, rekao je kako prije svega očekuje da se prestane vršiti ovakav pritisak prema načelniku Glavnog stožera.

"Očekujem da se pripremimo za 9. studenoga i za sjednicu Vijeća za obranu, i Vijeća za nacionalnu sigurnost, gdje će sva ova pitanja biti stavljena na stol. O njima ćemo raspraviti na odgovarajući način u odgovarajućem formatu i donijeti odgovarajuće zaključke", poručio je.

Komentirao i ministar vanjskih i europskih poslova

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u subotu da je predsjednik Zoran Milanović suspendirao svaki razgovor o novim veleposlanicima zbog slučaja Burčul.

Ministru vanjskih poslova tu je informaciju prenio predstojnik Milanovićeva ureda Orsat Miljenić.

"Nazvao me i rekao da predsjednik suspendira svaki razgovor zbog slučaja Burčul. Pitao sam da se to razdvoji, međutim nije bilo suglasnosti za to", rekao je Grlić Radman za RTL.

"Slučaj Burčul" odnosi se na prijepor između Milanovića i ministra obrane Marija Banožića o umirovljenju zapovjednika Počasno-zaštitne bojne, brigadira Elvisa Burčula.

RTL navodi kako bi Milanović za hrvatske veleposlanike htio svoje bivše suradnike, nekadašnjeg ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića, bivšeg ministra zaštite okoliša Mihaela Zmajlovića i bivšeg veleposlanika u Francuskoj Ivu Goldsteina.

Vlada, pak, kandidira bivše ministre vanjskih poslova Davora Ivu Stiera za Vatikan, Miru Kovača za Francusku i prekaljenog diplomata Vladimira Drobnjaka za SAD.

"Milanovićevi kandidati nisu Hrvatska"

Grlić Radman kaže da je još na marginama zasjedanja Opće skupštine UN-a u New Yorku rekao Milanoviću da ne može prihvatiti njegove kandidate.

"Oni niti su diplomacija, niti su Hrvatska", kazao je Grlić Radman.

"Imate jednog kandidata koji je nezamislivo, dok je bio veleposlanik, u svojoj sobi držao bistu ili sliku Titovu i pisao je protiv prvog hrvatskog predsjednika, utemeljitelja hrvatske države", rekao je Grlić Radman aludirajući na Ivu Goldsteina.

Naglasio je kako je u interesu Vlade i ministarstva da ima profesionalnu službu vanjskih poslova, diplomaciju i hrvatske diplomate.

"Čini mi se da predsjednik Milanović želi zbrinuti bivše partijske drugare koji nisu diplomacija, nemaju kvalifikacije i ne mogu se mjeriti s kandidatima koje smo mi predložili. I Davor Ivo Stier i Miro Kovač stasali su u Ministarstvu vanjskih poslova, pokazali su se kao i dobri ministri", kaže Grlić Radman.

"Strane zemlje nam se smiju"

Naglašava stranačka iskaznica nije kriterij, ali dodaje kako su i Stier i Kovač prethodno dokazali.

"Mogu biti kvalitetni, odlični hrvatski veleposlanici. Za druge ne znamo", dodaje.

"Ja kao ministar vanjskih poslova doista želim vidjeti pravu hrvatsku diplomaciju i protiv sam svakog političkog imenovanja", rekao je Grlić Radman, dodavši da "bivši ministar policije nije ušao u Sabor" i da ga Milanović očito želi zbrinuti.

"Ne znam koje on kvalifikacije ima da bude veleposlanik ili da Zmajlović bude u Crnoj Gori koja nam je u ovom trenutku jako važna destinacija", kazao je Grlić Radman.

Na pitanje koje je rješenje blokade, Grlić Radman nije precizno odgovorio.

"Sigurno će javnost to honorirati nastojanja hrvatske diplomacije, ministra vanjskih poslova, predsjednika vlade da se to deblokira. Nama diplomacija ulazi u sedmu, osmu godinu rotacije, želimo imati nove diplomate i ambasadore. Rotacija je nužna. To nije u redu ni prema stranim zemljama koje nam se tu zapravo smiju", zaključio je Grlić Radman.