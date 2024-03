Ivana Petrović iz Bruxellesa o zelenom svjetlu za BiH: "Glas protiv otvaranja pregovora bio bi bezveze, Plenković je rekao da to neće dopustiti"

Reporterka i politička komentatorica Dnevnika Nove TV Ivana Petrović javila se iz Bruxellesa i odgovorila na pitanje može li se očekivati da BIH dobije zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora.

Pročitajte i ovo zadužnica se ne može naplatiti Na prijevaru preuzeli vrijedne dionice: Potvrđena optužnica protiv ministrovog sina i njegovog punca

Pročitajte i ovo Ravnateljica za Europu Što treba napraviti BiH da otvori pregovore s EU? Tri zakona su u igri i pregovori s FRONTEX-om

"Mislim da može iako je BiH posljednja točka na dnevom redu koji je zaista zahtjevan i obiman, i sve bi se to vrlo lako moglo odužiti i do sutra. Neke su zemlje članice sjele za stol sa određenom zadrškom, to su prije svega baltičke zemlje koje glas za otvaranje pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom uvjetuju da se na sljedećoj međuvladinoj konferenciji u šestom mjesecu, nakon europskih izbora, utvrdi datum početka pregovora s Ukrajinom. Europska komisija izradila je pregovarački okvir za Ukrajinu, ali on je vraćen na doradu i sad je pitanje može li to biti gotovo do šestoga mjeseca. Također kažu da cijene što je BiH napravila u posljednjih šest mjeseci, da toliko nije napravila u posljednjih 15 godina,ali da mora ispuniti uvjete koji stoje u zaključcima, to je još osam njih, a sve skupa ih je 14. BiH je zasada potpuno ispunila dva, a ovih osam koji stoje u zaključcima je djelomično ispunjeno", kazala je Petrović dodavši kako se nada da te zemlje ipak neće glasati protiv otvaranja pregovora s Bosnom i Hercegovinom.

Pročitajte i ovo EU samit u prosincu Traži se otvaranje pregovora s BiH: "Svaka druga odluka bila bi loša za stabilnost i sigurnost"

"Premijer Plenković je sam rekao da on to neće dopustiti. Mislim da bi to bilo, da se kolokvijalno izrazim, bezveze, jer zeleno svjetlo za otvaranje pregovora u tehničkom smislu, u bilo kojem smislu ne znači mnogo, ne znači ništa. To je samo odraz političke volje, podstreh za dalje. Onog časa kada BiH, nadam se, dobije zeleno svjetlo, nju čeka jako, jako dugačak put do prvih ozbiljnih koraka", naglasila je Petrović.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.