UŽIVO Milanović: "Vidim da je Plenković na mene nahuckao pileću konjicu. Dabogda se pogušili od prašine"

Predsjednik Republike Zoran Milanović iz Pule je komentirao aktualni politički trenutak i predstojeće izbore.

Rekao je da nije pročitao izdvojena mišljenja sudaca Ustavnog suda koji mu je zabranio da sudjeluje u predizbornim aktivnostima. Istaknuo je da su ovlasti predsjednika RH prema Ustavnom sudu marginalne.

"One su male, ja ih i tako ne bih imao, i ne bih mandat dao samome sebi, no odlučeno je tako kako je odlučeno i to je za mene gotovo", rekao je Milanović.

Milanović kaže kako je njegov utjecaj na SDP, osim moralne snage i autoriteta, pao.

“Kad nisam bio predsjednik SDP-a, moj utjecaj na događaje u stranci je sveden na apsolutnu nulu, ledište. I tako je do danas, s Grbinom se nisam vidio mjesecima, osim za blagdane. Tako je do danas”, kazao je predsjednik objašnajvajući da se demokratske stranke moraju rješavati svojih lidera kad im istekne vrijeme, ali da i oni moraju shvatiti kad je vrijeme.

“Ja nisam u stranci i neću više nikada biti”, kaže Milanović.

Komentirajući izlazak IDS-a iz koalicije kazao je da IDS nikad nije bio meta.

“Znam da je moj ulazak u trku, kada se konji sedlaju, diže se prašina, IDS nije bio meta. Opet ćemo se negdje naći, kao što sam s Miletićem surađivao, kada je trebalo suzbiti Karamarka, valjda će i sada”, rekao je Milanović.

Dodao je da HDZ treba maknuti s vlasti.

"Tko god nije vidio problem u tome kako je Hrvatska dobila državnog tužitelja, ja mu se čudim. Ili ne razumije ili ima interese i pristaje na svaku vrstu poniženja", rekao je Milanović, koji je potom nastavio govoriti o izboru glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

"Način na koji je Turudić postao glavni državni odvjetnik, a ne kotlovničar na parobrodu, je strahovit. Treba resetiranje, nešto novo, trebaju se neke institucije promijeniti. Svi koji tako razmišljaju su moji ljudi, a ja sam njihov", rekao je Milanović, dodajući da će on, ako postane iznova premijer, bio onakav kakav je bio u prvom mandatu.

"Oštar, ali puno pristojniji, sućutniji od Plenkovića, to je kao nebo i zemlja. Sad moram biti nekad i grub jer je količina bijesa tako nagomilana."

Milanović kaže kako je za Plenkovića “game over”, da neće sačuvati europsku fotelju.

U nedavnim izjavama spominjao je ministra Olega Butkovića i poslove njegova brata. Optužio je Butkovića da je pogodovao svom bratu, ali način na koji je točno to učinio nije jasno definirao. Milanović je sada naglasio da nije prvi spomenuo Butkovića te da nikad ne započinje takve kontroverze.

"Nisam ja krenuo prvi, ne radim to nikada. Ali vidim da je Plenković na mene nahuckao pileću konjicu, perad je krenula…", kazao je, nakon čega je podsjetio da je Butković prvi spomenuo vezu Milanovića i Milorada Dodika.

“Čovjek koji je krčmar se bavi visokom politikom i objašnjava kakve veze ja imam po svijetu. Halo, Bing, kako brat? Riskiram da me poistovjete sa sir Oliverom. … Butković jučer nije odgovorio na pitanje, rekao je da njegov brat ne radi s državnim firmama. Ja nisam rekao da njegov brat radi s državnim firmama, nego s firmama koje rade s državnim firmama. Nije šija, nego vrat. Sad neka sve državne firme daju priopćenje radi li firma Sherlocka Butkovića s njima”, govori. “To je to, kad je već tražio, halo Bing, kako brat? I konačno, ovo je zadnji odogovr pilećoj konjici, dabogda se potušili od te prašine”, kaže.

O BiH i pregovorima

“Za pregovore s BiH bih glasao i za njih sam bio prije Plenkovića. Ti pregovori će trajati 500 godina. To je moj narod, ja sam Hrvat. … Međutim, što bih ja tražio, ono što Plenković više neće imati prilike. Nije i neće jer se mora malo zamjerit. Da se Hrvatima njihovo ugrabljeno pravo da biraju svog člana predsjedništva vrati. … Jedino što lider hrvatske države mora na sebe preuzeti je da kaže ‘dosta je’. Da ne ispadnem totalno senilan, radi se o sankcijama, jednostranim sankcijama SAD-a, ljudi kao kamilica, nebitni. Jedan jer je pomagao Gotovini. Čovjek ne može van izaći. Što radi HDZ-ova vlast da se to makne?”, pita se Milanović govoreći da i mi imamo pravo uvesti sankcije nekim američkim ljudima iz sustava.