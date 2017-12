Irski mediji ponovno pišu o Hrvatu koji zarađuje na iznajmljivanju male kuće u Dublinu u kojoj su u jednom trenutku živjele čak 23 osobe na što je upozoreno i gradsko vijeće, a posjetila ga je i inspekcija.

Muškarac T. Č. je objavio oglas na Facebooku za kuću u Rathminesu (Dublin) u kojem stoji:



"Zajednička soba, odvojeni krevet, 350 eura. WiFi, perilica rublja, sušilica, u Rathminesu. Javite se ako ste zainteresirani".



Irski Independent je u listopadu otkrio kako u njegovoj maloj kući živi stvarno puno ljudi, a navodno je čak osam žena spavalo u jednoj sobi. U kući je samo jedan tuš i dva WC-a. List je objavio i snimku iz kuće koja je bila prepuna stvari. I kreveta.



Jedna soba je bila zatrpana s četiri kreveta tako da su se dva stanara morali penjati preko drugih kreveta da bi došli do svog.



Gradsko vijeće poslalo je inspekciju u studenom i utvrdilo da je kuća djelomično naseljena i da se ne može smatrati da je pretrpana. No, Independent je otkrio kako su prije dolaska inspekcije kreveti na kat i drugi namještaj hitno uklonjeni, no Hvat najmodavac je to demantirao.



Iz Gradskoj vijeća su kazali kako oni ne mogu ništa učiniti po tom pitanju jer ne postoji odredba u pravilniku o iznajmljivanju stanova koji reguliraju broj osoba u privatnim nekretninama koje se rentaju.



Nakon što je Independent objavio prvi članak o ovom slučaju, vlasnik je u studenom navodno poslao poruku svojim podstanarima u kojoj ih obavještava da će morati zatvoriti kuću i vratiti se u Hrvatsku. Ipak, kuća se i dalje iznajmljuje, a muškarac se i dalje vodi kao najmodavac.



Kada su ga pitali je li kuća i dalje prepuna podstanara, najmodavac je odgovorio: "Nikad nisam prestao iznajmljivati...kuća je i dalje ista. Unutra stane 20 ljudi. Neki podstanari su htjeli ostati pa sam nastavio iznajmljivati i nisam se vratio u Hrvatsku. Neki podstanari su u međuvremenu otišli pa su drugi uskočili umjesto njih. Više vam neću odgovarati", naveo je u svom odgovoru Independentu.



List piše i da to nije jedini takav slučaj te da se radi o do osam iznajmljivača koji drže 40-ak nekretnina i rentaju ih po ovakvoj špranci.