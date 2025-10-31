"Idealan poklon za male domoljube, a možete i preplašiti poštara": Jezivo je kakve igračke prodaju za djecu

Na jednoj od najvećih ruskih internetskih trgovina, Ozonu, tamošnjem pandanu Amazonu, pojavile su se igračke koje oponašaju iransko-ruski dron Šahed, i to u verziji namijenjenoj djeci. U opisu proizvoda dječji se model navodi kao prikladan za uzrast već od šest godina i reklamira kao "idealan poklon za male domoljube i buduće osvajače neba", koji razvija "koordinaciju, preciznost i maštu".

Promotivni materijali i videozapisi pokazuju kako mali dron bacati rukom, a kod odrasle verzije u nos se umeće petarda koja eksplodira pri udaru, efekt koji imitira djelovanje pravog drona Šahed, piše CBS News, kakav je sudjelovao u prošlotjednom napadu na vrtić u Harkivu, u kojem je bilo smješteno 48 djece.

Dječji model ima cijenu od 3,50 eura, dok je odrasla verzija s eksplozivnim punjenjem ponuđena za 4,80 eura.

Media attention to Russia's toy Shahed misses a key point: it's almost exclusively used to target civilians. Product equivalencies to toy planes can't be drawn since it's closer to Russia selling a toy VBIED set.



Side note: AliExpress also sells a HESA Shahed-136 toy… pic.twitter.com/idNZDFeT6B — Bargaining Space (@BargainingSpace) October 26, 2025

Prema recenzijama objavljenima na Ozonu, mnogi kupci izrazili su oduševljenje kvalitetom. "Super igračka, moj sin je oduševljen, naručio sam i ja još petardi", napisao je jedan roditelj, a drugi dodao: "Odlična igračka! Baš kao prava!" "Toliko je realistična da je preplašila poštara", istaknuo je treći.

Adresa povezane trgovine vodi prema industrijskoj zoni Alabuga u Tatarstanu, gdje se, prema ranijim izvješćima, nalaze velike proizvodne linije za proizvodnju dronova Šahed i njihovih replika. Alabuga je već bila na meti izvješća o uključivanju mladih radnika i problematičnim uvjetima u proizvodnji dronova, piše The Telegraph.

Prodaja takvih proizvoda izazvala je oštre reakcije stručnjaka za djecu. Kritičari upozoravaju na to da igračke koje oponašaju oružje i ratne naprave mogu normalizirati nasilje i služiti kao sredstvo ratne indoktrinacije kod najmlađih.

Iz Ozona su poručili da prodaju vrlo širok asortiman proizvoda i da nisu specijalizirani za one vojne namjene niti ih prodaju.