"I jedni i drugi bili su upozoreni!" Redatelj filma Titanic poručio da je zapanjujuće koliko su te katastrofe slične

U intervjuu za ABC redatelj James Cameron je rekao: "Bio sam tamo dolje mnogo puta. Vrlo dobro poznajem mjesto olupine. Razumijem inženjerske probleme povezane s izradom ove vrste plovila i sve sigurnosne protokole", rekao je.

Također je naglasio da je puno ljudi, stručnjaka za to područje, čak pisalo pisma kompaniji, upozoravajući da je to što rade previše eksperimentalno da bi prevozili putnike i da trebaju biti licencirani.

Pročitajte i ovo Nevjerojatno Posinak milijardera stradalog na Titanu otkrio zašto je išao na koncert dok je trajala potraga

Pročitajte i ovo Što je implozija? Bivši podmorničar objašnjava što se događalo s putnicima u trenutku implozije

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f