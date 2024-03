"Htjeli su od mene napraviti šniclu!" Nekoliko sati prije nego što je brutalno napadnut čekićem, izrekao proročanske riječi

Leonid Volkov, dugogodišnji pomoćnik pokojnog ruskog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog, obećao je da će nastaviti borbu protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina nakon što je napadnut čekićem ispred svog doma u Litvi.

"Nastavljamo raditi i nećemo odustati", rekao je u videoisječku objavljenom na Telegramu rano u srijedu poručivši da će nastaviti borbu protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina i nakon što je čekićem napadnut ispred svoje kuće u baltičkoj državi.

Volkov (43) je nakratko bio hospitaliziran nakon napada kasno u utorak, koji je izazvao bijes litavske vlade, piše Guardian.

Pročitajte i ovo Ususret izborima Vrlo zanimljivo: Uoči raspuštanja Sabora Turudić polaže prisegu

"Čovjek me napao u dvorištu, udario me 15-ak puta po nozi. Osjećam bol kada hodam. Slomili su mi ruku. Doslovno su htjeli napraviti šniclu od mene", rekao je Volkov u Telegram objavi.

An close associate of Alexei Navalny, Leonid Volkov, was attacked outside of his home. “His car window was broken with a hammer and tear gas was sprayed into his eyes, after which the assailant began to beat Mr. Volkov with the hammer.” - writes Kira Yarmysh pic.twitter.com/DJFcYIwCRp