Teško ozlijeđenog mladića htjeli isključiti s aparata za održavanje na životu, a onda ih je sve šokirao

James Howard-Jones u travnju prošle godine završio je u komi nakon što ga je u noćnom izlasku u glavu udario 24-godišnjak i zauvijek mu promijenio život. James je pao na pod, udario glavom i dobio tešku ozljedu mozga.

Nakon što je nekoliko tjedana bio bez svijesti i prošao više hitnih operacija, James nije pokazivao znakove oporavka. Liječnici su njegove roditelje suočili s najtežom odlukom - predložili su im da Jamesu isključe aparate koji su ga održavali na životu i doniraju njegove organe.

"Liječnici su nam rekli da je kod Jamesa nastupila moždana smrt i da bi najhumanija stvar bila da ga pustimo da umre", rekao je Jamesov otac Neil, prenosi Daily Mail.

"Morao sam odgovoriti na pitanje na koje nijedan roditelj ne bi trebao odgovarati, o tome hoćemo li donirati njegove organe. Odlučili smo da to treba napraviti i već su počele pripreme za donacijsku transplantaciju, ali odlučili smo i pričekati tjedan dana kako bi se svi članovi obitelji oprostili od Jamesa", kazao je otac.

No, James ih je sve iznenadio. Unatoč predviđanjima liječnika, probudio se iz kome. U početku je mogao micati samo očima, ali njegovo stanje polako se poboljšavalo. Ipak, James nikada više neće biti samostalan niti zdrav. Do kraja života bit će mu potrebna skrb, a zbog učestalih napadaja obitelj i dalje strepi za njegov život, no unatoč predviđanjima stručnjaka i usprkos svim nedaćama i dalje imaju sina. James se trenutačno kreće uz pomoć kolica, no obitelj se nada kako će uz rehabilitaciju ponovno prohodati.

Napadač Ben Davies dobio je dvije godine zatvora, piše Daily Mail.