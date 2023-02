Uoči godišnjice rata hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić za Dnevnik Nove TV opisala je kakvo je stanje u toj zemlji.

Hrvatska veleposlanica u Ukrajini Anica Djamić osvrnula se na proteklu godinu i trenutačno stanje u Kijevu i Ukrajini.

"U posljednjih godinu dana dogodilo se mnogo toga, ljudi su se promijenili i njihovi su životi itekako bili izmijeneni. Milijuni Ukrajinaca izbjegli su u inozemstvo i postali raseljene osobe", rekla je.

"Ono što se nije promijenilo - to je dostojanstvo i strpljivost s kojim se ovaj narod suočava i s ratom. Ovih dana prisjećamo se samog početka rata, prvih eksplozija u Kijevu, nestašica i svih drugih neprilika. Prisjećamo se i jesenskih redukcija električne energije, poteškoća u opskrbi vodom i istina je sve vas to ne može ostaviti ravnodušnim", dodaje Djamić.

"Danas je situacija u Kijevu, možemo reći, pod kontrolom, stanje je normalizirano, iako ne do kraja. Ratno stanje još je uvijek na snazi, posljednje produljenje bit će do 28. svibnja, a policijski sat od 23 do 5, to znači da se svi restorani zatvaraju u 22 sata, da bi mogli do 23 stići u svojim kućama", opisala je.

"Ne postoji neka posebna uznemirenost, iako je važno da sva upozorenja shvatimo ozbiljno, na to smo već navikli i kako bude - bude, mi ćemo se ponašati odgovorno. Ali, ono što je prisutno sve više i više je nada i želja da rat što prije završi", zaključila je Djamić.

