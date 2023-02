Obljetnica je rata u Ukrajini, najvećeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata.

U petak je točno godinu dana od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Putinova agresija do sada je odnijela na desetke tisuća života, uništila je mnoge gradove u Ukrajini i raselila više od 13 milijuna Ukrajinaca.

Vladimir Putin ne odustaje od svog cilja, zauzimanja regija Doneck i Luhansk, iako ruskom čelniku ne ide dobro na frontu. Osim kopnenog spajanja Krima s Rusijom, rat je katastrofa za Rusiju.

Gradovi poput Mariupolja sravnjeni su sa zemljom, a brojni su dokazi o ratnim zločinima, poput onog u Buči iz prvih tjedana rata.

Fotografije koje su dolazile u godinu dana rata prikazuju sav očaj stanovnika koji su preživjeli teška bombardiranja, bježanje iz okupiranih područja, ali i teška razaranja gradova nakon oslobađanja područja koja su bila pod okupacijom.

Putinove namjere bile su zauzeti glavni grad Ukrajine Kijev, no to mu nije uspjelo. Padobranci su se u helikopterskom desantu spustili na aerodrom Antonov, sjeverno od grada, prema Kijevu je krenuo vojni konvoj dug 65 kilometara, no pokušaji opkoljavanja grada su propali.

Fotografija prikazuje Vasylkiv, napad na grad blizu Kijeva.

Eksplozija u Azovstalu, fotografirano 4. svibnja 2022. godine.

Ključni događaji u godinu dana rata i ono što je obilježilo rat je bitka za Mariupolj, evakuacija boraca iz Azovstala, zločini u Buči, ali i dolazak u Kijev američkog predsjednika Bidena kao poruka snažne potpore Ukrajini uoči obljetnice ruske invazije na zemlju.

Biden u Kijevu - 4 Foto: afp

Joe Biden i Volodimir Zelenski Foto: Afp

Biden u Kijevu - 2 Foto: afp

Rusi su u godinu dana uspjeli zauzeti Herson koji je prva i jedina regionalna prijestolnica koju su ruske snage uspjele zauzeti. Grad Herson oslobođen je u studenom 2022. godine.

Kherson, prosinac 2022. Foto: AFP

Ključna figura i simbol borbe za slobodnu Ukrajinu svakako je predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski koji se iz slučajnog predsjednika, kako su ga neki zvali, prometnuo u kriznog managera i ozbiljnog državnika. U godinu dana u svojim je govorima pokazao emotivnost, neustrašivost i odlučnost.

U travnju prošle godine ruske snage okružile su čeličanu Azovstal u kojoj je bilo tisuću civila koji su svoje utočište našli u katakombama. Civili su evakuirani, a lučki grad Mariupolj sravnjen je sa zemljom.

Fotografija prikazuje evakuaciju stanovnika iz čeličane Azovstal u Mariupolju. Inače, čeličana u Mariupolju postala je simbol otpora ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Evakuacija ljudi iz Azovstala u Mariupolju Foto: AFP

Fotografije prikazuju evakuacije civila iz Azovstala.

Evakuacija civila iz Mariupolja Foto: AFP

Uništena čeličana Azovstal fotografirana 29.11.2022. Foto: AFP

Buča, Ukrajina (Foto: Afp/RONALDO SCHEMIDT)

Fotografija prikazuje zapovjednike Azovstala.

Ukrajinski zapovjednici koji su vodili obranu Azovstala Foto: AFP

Fotografija prikazuje čeličanu Azovstal. Fotografiju su plasirali Rusi kako bi prikazali unutrašnjost čeličane.

Fotografija prikazuje unutrašnjost Azovstala nakon ulaska Rusa Foto: AFP

Branitelji Azovstala.

Branitelji Azovstala Foto: AFP

Branitelji Azovstala.

Branitelj u Azovstalu Foto: AFP

Azovstal u svibnju 2022. godine.

Azovstal, svibanj 2022. godine Foto: AFP

Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski posjetio je početkom travnja prošle godine Buču nakon što je ona oslobođena. Ukrajinski predsjednik je 5. travnja prošle godine o strašnim zločinima u Buči govorio preko videolinka okupljenima u Vijeću sigurnosti UN-a. Prikazao im je stravičnu snimku zločina u Buči.

Predsjednik Zelenski u Buči - 2 (Foto: Afp)

Procijenjeno je da je ruska vojska u Buči i oko Buče ubila više od 300 civila. Novinarske ekipe koje su nakon oslobođenja Buče, koja se nalazi u blizini Kijeva, ušli u mjesto, nailazili su na dokaze masakra. Ubijeni civili ležali su na ulicama, neki su pronađeni sa zavezanim rukama, a ubijeni su hicima u potiljak. Dvadeset i pet djevojaka između 14 i 25 godina starosti, prijavilo je da su ih ruski vojnici tijekom okupacije silovali.

Zločini u Buči (Foto: afp)

Iz SAD-a su kontinuirano stizale poruke da je ruska invazija na Ukrajinu popraćena sustavnim ratnim zločinima počinjenima u svakoj regiji gdje su bile raspoređene ruske snage.

Velika se rasprava vodila o prijetnjama nuklearnim ratom i spremnosti Rusije da upotrijebi nuklearno naoružanje. Putin je 21. veljače održao govor u kojem je najavio da se Rusija povlači iz značajnog sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja.

Razrušeni Mariupolj, slikano 16. travnja 2022. godine.

Razrušeni Mariupolj, slikano 16. travnja 2022. Foto: AFP

Mariupolj pod kontrolom Rusa u listopadu 2022. godine.

Mariupolj, 27.10.2022. Foto: AFP

Razrušeni grad Borodyanka, Kijevska oblast, lipanj 2022.

Razrušeni grad Borodyanka, Kijevska oblast, lipanj 2022. Foto: AFP

Užasne razmjere razaranja pretrpio je i grad Irpin.

Evakuacija ljudi preko razrušenog mosta, bježe iz grada Irpina Foto: AFP

Irpin je postao najbliža točka ruskog napredovanja prema centru Kijeva, udaljenog nekih 20 kilometara, a nakon što je oslobođen vidjeli su se razmjeri uništavanja.

Fotografije prikazuju evakucije civila preko razrušenog mosta. Ljudi bježe iz Irpina.

Evakuaija civila preko razrušenog mosta u Irpinu, snimljeno 5. ožujka Foto: Afp

Pjevač Bono u posjetu razrušenom gradu Irpinu Foto: AFP

Evakuaija civila preko razrušenog mosta u Irpinu - 3 Foto: Afp

Evakuaija civila preko razrušenog mosta u Irpinu - 6 Foto: Afp

Značajni događaj tijekom godine dana rata u Ukrajini je i oslobađanje Zmijskog otoka. Ukrajinska zastava se krajem lipnja ponovo zavijorila nad Zmijskim otokom, komadićem zemlje u Crnom moru kod ukrajinskog grada Odese.

Ukrajinska zastava na Zmijskom otoku Foto: AFP

Kao simbol neustrašivosti Ukrajine, a i važan događaj tijekom rata je i napad na Krimski most. Radi se o mostu koji povezuje poluotok Krim sa kopnom Rusije. Nakon što je izvršen napad na most, Rusija je pokrenula snažne napade na Ukrajinu kao znak odmazde.

Krimski most Foto: Afp

Invazija Rusije na Ukrajinu ponovno je oživjela prijetnje nuklearnim oružjem, a to svijet nije iskusio još od doba Hladnog rata. Visoki ruski dužnosnici konstantno su u ovih godinu dana prijetili nuklearnim oružjem, a dodatan strah izazvala je činjenica da su ruski vojnici osvojili nekadašnju nuklearnu elektranu u Černobilu te aktivnu nuklearku Zaporižje.

