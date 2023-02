Ukrajinci se već godinu dana uz pomoć Zapada bore s jednom od najvećih vojnih sila na svijetu. BBC je u 87 sekundi sažeo najupečatljivije trenutke rata.

U ranu zoru prije godinu dana po naređenju Vladimira Putina ispaljeni su prvi projektili na Ukrajinu. Kijevom su odjekivale sirene, ljudima nije bilo jasno što se događa. Pale su i prve ljudske žrtve. No Putinov je plan propao: Kijev nije pao za tri dana, a Ukrajinci se već godinu dana uz pomoć Zapada bore s jednom od najvećih vojnih sila na svijetu.

BBC je objavio filmić od 87 sekundi - kako je izgledala godina rata u Ukrajini. Pogledajte ga u nastavku:

One year of the Ukraine war https://t.co/mxguJRkUat pic.twitter.com/3RAYiybg04