Tko je zakazao na zaleđenim cestama? Nakon 12 nesreća pokrenut nadzor

Led je bio koban za vozače na županijskim cestama proteklog tjedna u Varaždinskoj županiji. U samo 48 sati zaleđene ceste bile su uzrok čak 12 prometnih nesreća.

"Slijedi pokretanje prekršajnog postupka protiv upravitelja ceste i nadležnog izvođača radova zbog neadekvatnog održavanja ceste. U tri slučaja s materijalnom štetom slijedi i pokretanje prekršajnog postupka protiv vozača", rekao je Danijel Posavec iz Prometne policije PU varaždinske.

Sve nesreće zabilježene su na potezu između Ludbrega, Martijanca, Jalžabeta i Kneginca.

Vozači su bijesni, ali i u strahu.

"Magla, kiša, ova šuma, nema sunca... Led, led, čisti led cesta", rekao je Ivica iz Varaždina.

"Čim padne kiša, čim je cesta mokra, to je živa katastrofa. Dosta se brzo vozi, to je problem malo, brzina", rekao je Dražen iz Varaždinskog Brega.

Policija je prijavila odgovorne za održavanje – koncesionara i izvođače, dok je Ministarstvo prometa po prijavi pokrenulo inspekcijski nadzor. Ceste su u nadležnosti Županijske uprave za ceste Varaždinske županije.

