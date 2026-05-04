Hospitaliziran bivši Trumpov odvjetnik

Bivši gradonačelnik New Yorka Rudy Giuliani hospitaliziran je na Floridi, a u nedjelju navečer bio je u kritičnom, ali stabilnom stanju, potvrdio je njegov glasnogovornik Ted Goodman. Goodman nije otkrio što je dovelo do hospitalizacije 81-godišnjeg Giulianija, koji je svojedobno bio osobni odvjetnik predsjednika Donalda Trumpa.

"Gradonačelnik Giuliani je borac koji se u životu suočio sa svakim izazovom nepokolebljivom snagom, a istom se snagom bori i sada", rekao je Goodman u priopćenju. Molimo vas da nam se pridružite u molitvi za američkog gradonačelnika Rudyja Giulianija", dodao je.

Republikanac je bio odvjetnik Trumpove kampanje 2020. godine, tijekom koje je promicao lažne tvrdnje da je Trump zapravo pobijedio na izborima protiv bivšeg predsjednika Joea Bidena.

Giuliani je u petak navečer iz Palm Beacha na Floridi vodio svoju internetsku emisiju America’s Mayor Live. Tijekom emisije je kašljao, a glas mu je zvučao promuklije nego inače, naveo je AP.

"Moj glas je malo pod vremenskim utjecajem, pa neću moći govoriti glasno kao inače, ali približit ću se mikrofonu", rekao je Giuliani tijekom emisije.

Trump je u nedjelju navečer pohvalio Giulianija, spomenuvši njegovo zdravstveno stanje, te je u objavi na Truth Socialu ponovio svoje tvrdnje o izbornoj krađi.

Trump je Giulianija nazvao pravim ratnikom i najboljim gradonačelnikom u povijesti New Yorka. "Kakva tragedija da su ga tako loše tretirali radikalni lijevi luđaci, demokrati SVI - A BIO JE U PRAVU U SVEMU! Varali su na izborima, fabricirali stotine priča, učinili sve moguće kako bi uništili našu naciju, a sada, pogledajte Rudyja. Tako tužno!", napisao je Trump.

Giulianijev sin Andrew Giuliani, izvršni je direktor predsjedničke radne skupine za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026., koje Sjedinjene Američke Države organiziraju zajedno s Kanadom i Meksikom.

Giuliani, rođen u Brooklynu, koji je 1980-ih bio visoki savezni tužitelj, bio je gradonačelnik New Yorka od 1994. do 2001. godine. Njegov mandat obilježili su pad stope kriminala u gradu i teroristički napad 11. rujna 2001. na Svjetski trgovački centar.

Giuliani je bio široko hvaljen zbog vođenja gradskog odgovora na napad, što mu je otvorilo put za neuspješnu kandidaturu za republikansku predsjedničku nominaciju 2008. godine.

Kasnije je optužen u Georgiji i Arizoni zbog nastojanja da se poništi Trumpov poraz na izborima 2020. godine. Negirao je bilo kakvu krivnju.

Slučaj u okrugu Fulton u Georgiji, u kojem su među optuženima bili Trump i drugi njegovi saveznici, u studenome je odbačen nakon odluke tužitelja. U Arizoni se državna odvjetnica žalila na odluku kojom se traži da se kazneni predmet vrati velikoj poroti jer tužitelji nisu predstavili ključni pravni tekst.

Giuliani je na saveznom sudu u Washingtonu proglašen odgovornim za klevetu dviju izbornih djelatnica iz Georgije, majke i kćeri, koje je optužio za izbornu prijevaru tijekom prebrojavanja glasova na izborima 2020. godine. Sud mu je naložio da im isplati gotovo 150 milijuna dolara odštete.

U srpnju 2024. godine Giuliani je izgubio odvjetničku licenciju u New Yorku. Državni žalbeni sud tada je utvrdio da je, kao Trumpov osobni odvjetnik i odvjetnik njegove kampanje, zloupotrijebio svoj položaj šireći lažne, a ponekad i krivokletničke tvrdnje o izborima 2020. pred više sudova.

Dva mjeseca poslije izgubio je odvjetničku licenciju i u Washingtonu.