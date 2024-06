VIDEO Teško stanje u Njemačkoj: Zbog olujna nevremena izlile su se rijeke, popustile brane, promet je otežan

Olujno nevrijeme pogodilo je velike dijelove južne Njemačke u petak i u subotu, što je dovelo do poremećaja u prometu, a neki su stanovnici morali biti evakuirani helikopterima.

Na području bavarskog grada Augsburga stanovnici su morali biti evakuirani zbog popuštanja nasipa i brane, rekle su vlasti.

Željeznički promet je zbog poplava obustavljen između bavarskog glavnog grada Muenchena, Bregenza u Austriji i švicarskog Zuericha.

Linija između Ulma i Augsburga je također prekinuta, a međugradski vlakovi na relaciji Stuttgart-Muenchen su preusmjereni.

Stanovnici bavarskog mjesta Fischach, zapadno od Muenchena, helikopterom su prevezeni iz svojih domova nakon što se izlila rijeka Schmutter.

Mještani drukčije nisu mogli napustiti svoje domove, rekla je glasnogovornica okružnih vlasti. Prema policiji, hitne službe i čamci odlaze po ljude u poplavljenim kućama. Nekoliko susjednih okruga je proglasilo izvanredno stanje dok kiša nastavlja padati, a vodostaj rasti.

U saveznoj pokrajini Baden Wuerttemberg, zapadno od Bavarske, situacija se brzo pogoršala nakon što je rijeka Rottum počela plaviti nekoliko mjesta.

U gradiću Reinstettenu, 150 hitnih službi radi više od 22 sata kako bi ublažili poplavu do koje je došlo nakon puknuća brane, rekao je gradonačelnik Philipp Buerkle za dpa.

