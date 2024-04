Oglasile se sirene: Rekordne poplave u Rusiji i Kazahstanu, evakuirano više od 100.000 ljudi

Poplave su pogodile gradove diljem Rusije i Kazahstana u srijedu nakon što se izlila treća najduža europska rijeka i preplavila dijelove ruskog grada Orenburga, što je dovelo do evakuacije više od 100.000 ljudi.

Poplava izazvana topljenjem snijega pogodila je niz gradova u gorju Ural, Sibiru, regiji Volga i područjima Kazahstana nakon što je vodostaj većih rijeka poput Urala, koji utječe u Kaspijsko jezero, previše narastao.

Stotine domova je poplavljeno u Orenburgu, gradu s oko 550.000 stanovnika udaljenom otprilike 1200 kilometara istočno od Moskve, a najmanje 7700 ljudi je evakuirano dok se vodostaj Urala naglo popeo iznad kritične razine od 9,3 metara.

"Vodostaj Urala raste", rekao je Aleksej Kudinov, zamjenik čelnika Orenburga. Reutersove snimke prikazuju velika područja u blizini grada pod vodom.

