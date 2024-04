Pukla brana na rijeci Ural, potopljeno 4000 kuća, u tijeku evakuacija

Pukla je brana u ruskom planinskom gradu Orsku na Uralu i traje evakuacija stanovništva, objavile su u petak lokalne hitne službe.

Državna novinska agencija TASS prenosi ministarstvo za izvanredne situacije koje je priopćilo da je potopljeno 4000 kuća u kojima živi 10.000 stanovnika prigradskog područja Orska, koji ima oko 230.000 stanovnika.

Hitne službe evakuiraju stanovnike i učvršćuju branu u Orsku, koji se nalazi oko 1800 kilometara istočno od Moskve, blizu granice s Kazahstanom.

Snimke koje se dijele na Telegramu prikazuju kako voda probija kroz procjep u niskoj, zemljanoj brani.

A dam broke out in Russian Orsk - Russian media.



The city is being flooded, people are being evacuated.



If the dam breaks completely, the waters of the Ural River could flood more than 4,000 houses.



The side effects of spending all the money on war. pic.twitter.com/NHLojFVvWu