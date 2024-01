Hamasovci unakazili mladog IDF-ovog narednika i pokušali prodati njegovu glavu: "To je ludo barbarsko nasilje"

Glava izraelskog vojnika, kojeg su 7. listopada obezglavili Hamasovi teroristi, stavljena je na prodaju u Gazi za 10.000 dolara.

Narednika Adira Tahara (19) iz Jeruzalema ubili su teroristi nakon što su na njega bacali granate tijekom divljanja južnim Izraelom i masakra 1200 Izraelaca.

Naoružani napadači su potom odrubili glavu mladom vojniku te je odnijeli natrag u Gazu, rekao je njegov otac David Tahar, slomljen tugom, za Channel 14 osuđujući 'ludo barbarsko nasilje' nad tijelom svog sina.

Otac je pokopao osakaćeno tijelo svog sina te se zakleo da će učiniti sve što je u njegovoj moći da donese Adirovu glavu kući i pruži mu 'mir uma i tijela', prenosi Daily Mail.

Nakon mukotrpna dva i pol mjeseca, vojnici IDF-a pronašli su glavu 19-godišnjaka u torbi punoj teniskih loptica u zamrzivaču u Gazi, rekao je Tahar.

Adir Tahar🥀



When Hamas breached Israel on October 7, Gazan residents also got inside.



One of the Gazans cut Adir’s head off, and took it to Gaza to sell it. Israel managed to retrieve Adir’s head.



This is the evil Israel is dealing with. pic.twitter.com/gbFPplkZcF