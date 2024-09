Uz slabi nadzor policije, koja je u štrajku, oko podneva je oko 500 aktivista prodefiliralo autocestom koja vodi prema središtu Haaga i sjedištu nizozemsku vlade.

Uz pratnju bubnjeva prosvjednici su izvikivali "Oceani se dižu, a i mi" te su isticali transparente na kojima je pisalo: "Akcija odmah" i "Stop subvencijama za fosilna goriva".

Neki od prosvjednika sa sobom su donijeli i stolce za kampiranje te su na mjesto prosvjeda postavili šatore da bi pokazali kako planiraju ostati i ondje prespavati.

Prošle je godine u vladinu izvješću procijenjeno da industrijske tvrtke dobivaju više od 39 milijarda eura subvencija za fosilna goriva, uglavnom u obliku poreznih olakšica.

Grupa koja već godinama djeluje pod nazivom Extinction Rebellion (ER) obećala je da će nastaviti s prosvjedima sve dok vlada ne ukine subvencije.

Više od desetak prosvjeda koje je dosad organizirala grupa održalo se tijekom prošle godine na istoj lokaciji, na autocesti A12.

Ranije su vlasti nasilno odnosile prosvjednike odande nakon nekoliko sati te su privodile one koji su se oglušivali o naredbe da se raziđu.

No s obzirom na to da većina policajaca u subotu štrajka do 17 sati zbog spora u vezi s mirovinama, ne zna se koliko će trajati prosvjed.

Grad Haag je u priopćenju objavio da je zabranjeno blokirati autocestu i da se prosvjednici trebaju premjestiti na obližnje polje.

Pročitajte i ovo Porast vodostaja Velike poplave nose sve pred sobom diljem Europe, evo što očekuje Hrvatsku

Pročitajte i ovo Vratili se najmilijima VIDEO Prošli su kalvariju u ruskom zarobljeništvu, a sada su oslobođeni, dirljivi prizori obilaze svijet: "Naši ljudi su kod kuće"