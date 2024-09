Problemi u pulskom zatvoru. 21 istražni zatvorenik štrajkao je glađu zbog loših smještajnih uvjeta u zatvoru, odnosno žale se da ih je dvostruko više u ćelijama nego što bi trebalo. Iz zatvorskog sustava odgovorili su da su jutros odbili uzeti hranu za doručak, ali da je nakon razgovora s njima došlo do rješenja te da su potom kasnije ručali, tako da štrajk više ne traje.

"Točna je informacija da su oni najavljivali službenicima da će započeti štrajk glađu i to se pokušalo prevenirati. No to se jutros zaista dogodilo. Odbili su uzeti zatvoreničku hranu. Moram napomenuti da svi zatvorenici imaju pristup prodavaonici za zatvorenike gdje se najnormalnije se mogu opskrbiti prehrambenim artiklima.

To nije jedina hrana koja je dostupna ali radi se o odbijanju jednog obroka", rekao je Zvonimir Penić, ravnatelj Uprave za zatvorski sustav.

