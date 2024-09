VIDEO Dirljivi prizori nakon razmjene zarobljenika: Više od 100 ukranjinskih vojnika pušteno kući

Rusija i Ukrajina u subotu su realizirale veliku razmjenu zarobljenika, njih ukupno 206, u drugoj takvoj razmjeni u dva dana i nakon pregovora u kojima su posredovali Ujedinjeni Arapski Emirati, rekli su dužnosnici.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenskij je kazao da je riječ o 103 razmijenjenih Ukrajinca i da su svi vojna lica - 82 vojnika i 21 vojni časnik.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je 103 razmijenjenih ruskih vojnika zarobljeno u pograničnoj regiji Kursk, u koju su u kolovozu iznenadno upale ukrajinske snage.

"Naši su ljudi kod kuće", napisao je Zelenski u aplikaciji za razmjenu poruka Telegramu.

"Uspješno smo u Ukrajinu vratili još 103 ratnika iz ruskog zarobljeništva."

Zelenskij je objavio slike vojnika umotanih u nacionalne plavo-žute zastave.

