U centru Istanbula, u poznatoj turističkoj aveniji Istikal u nedjelju se dogodila eksplozija u kojoj je ozlijeđeno najmanje 11 ljudi, a ima i mrtvih.

Guverner Istanbula Ali Yerlikaya kazao je kako su na terenu policija, vatrogasci i hitna pomoć.

"Ima mrtvih i ozlijeđenih. O svemu ćemo obavijestiti javnost", kazao je, prenosi MiddleEastEye.

Uzrok eksplozije još nije poznat, a lokalni mediji prenose kako je policija zatvorila ulicu zbog opasnosti od nove eksplozije.

Avenija je inače popularna među turistima, puna je trgovina i restorana.

