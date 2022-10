O svojoj stvarnosti, iznimno gorkoj, u knjizi je otvoreno progovorila poznata francuska novinarka. Nekoć veliku zvijezdu državne televizije optužila je za silovanje i izazvala brojne reakcije. Detalje je otkrila reporterka Dnevnika Nove TV Lara Švigir.

Francuska novinarka Hélène Devynck tvrdi da ju je 1993. godine silovao najpoznatiji francuski TV voditelj. Tvrdi i da nije jedina, a sve je opisala u knjizi.

"Prva svjedočanstva koja imam datiraju iz 1981. godine, a posljednja iz 2018. godine. Znači, gotovo 40 godina tijekom kojih je taj čovjek mogao imati kriminalne seksualne aktivnosti, a da ga ništa nije spriječilo", kazala je Devynck.

Voditelj negira seksualne prijestupe. No izjave ne daje ni on ni njegovi odvjetnici. No, tužio je i novinarku i francuske novine koje su o optužbama izvijestile.

Sada mu je 75 godina, i više ne radi. No, dok je radio, privlačio je milijune gledatelja.

"Slika koja je prikazivala tog čovjeka u usporedbi s onim što sam ja znala o njemu bila je toliko kriva da sam sljedeći dan nakon što sam ga vidjela na televiziji pozvala istražitelje da dam svoj iskaz", kazala je Hélène Devynck.

Jezivi detalji stravičnog ubojstva djevojčice (12): Beskućnica natjerala curicu da se istušira pa ju silovala, mučila i ubila

VIDEO ''Vama je žena majka, vama je žena kći'': Govor djevojke s prosvjeda od kojeg boli svaka kost

Iako se dio optužbi ne može procesuirati zbog zastare, istraga je za neka djela ipak pokrenuta. Knjiga, tvrdi autorica, osuđuje i povijesno opušten stav Francuske prema takvim slučajevima, ali govori i o pokretu Me too.

"Prije Me too pokreta bilo je još teže govoriti. Prije Me too žene su se još više bojale reći što im se dogodilo", kazala je Violaine de Filippis, odvjetnica specijalizirana za prava žena.

No, tamo nijedna istaknuta osoba nije procesuirana u eri tog pokreta. Hélène je u razgovoru sa ženama koje su navodno s voditeljem prošle isto, primijetila sličnosti u iskazima.

"Kad bi vijesti završile, cijela redakcija bi otišla. Pomoćnik bi došao po djevojku, odveo je u ured. I tu je skočio na nju. Nisu sve bile silovane. Neke su bile napadnute, druge maltretirane", opisala je Devynck.

Knjiga je, čini se, pokrenula lavinu jer se s istom pričom, javlja sve više žena.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.