Jandroković: "S obzirom na promjene u svijetu i previranja u susjedstvu važno je da je Hrvatska postojana članica NATO-a"

Na skupu u Washingtonu dosadašnji glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg predat će tu dužnost bivšem nizozemskom premijeru Marku Rutteu. Norvežanin je najavio da će sastanak na vrhu imati tri glavne teme - jačanje obrane i otpornosti Saveza, podrška Ukrajini u obrani protiv ruske agresije te jačanje globalnog partnerstva NATO-a s državama Indopacifika.



Brojni događaji vezani su uz samit poput Parlamentarne skupštine NATO-a pa je brojno i hrvatsko izaslanstvo. U Washingtonu je i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović te suradnicima, ali i ministri vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i obrane Ivan Anušić, kao i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sa svojim izaslanstvom.

"Iskazana je dosta jasna i snažna potpora Ukrajini. Svi su svjesni da je ruska agresija na Ukrajinu prouzročila i ugrozu vrijednosti na kojima počiva demokratska Europa tako da se očekuje jačanje potpore", rekao je, između ostalog, Jandroković u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem.

Promjena na čelu SAD-a kao nova ugroza? "Preveliki je ulog da bi se tu stvari samo tako mijenjale"

Ako dođe do promjene na vrhu SAD-a, mnogi se pitaju hoće li doći i do promjene stava najsnažnije i najvažnije države NATO saveza, no Jandroković je naglasio: "Mislim da velike države ne mijenjaju tako lako svoju politiku, svoje strateške ciljeve, tako da promjenom eventualnom vlasti u Americi, a o tome će odlučiti američki građani, ne očekujem da će doći do bitne promjene u stavu prema Ukrajini, prema NATO savezu bez obzira na kampanju koja se sada vodi. Preveliki je ulog da bi se tu stvari samo tako mijenjale."



Što se tiče usklađenosti hrvatske politike, a s obzirom na domaće aktere i povijest njihovih odnosa, mnogo je upitnika. No, Jandroković ne očekuje da će biti problema.



"Vjerujem da će hrvatske vanjskopolitičke poruke i politike u konačnici biti usklađene jer Hrvatska je jako jasno definirala svoju vanjsku politiku. Mi smo članica NATO-a i EU-a, ušli smo u Šengen i eurozonu i dio smo euroatlanstkog prostora i dijelimo iste vrijednosti i naravno da koordiniramo svoje politike. Naravno, vodimo računa i o hrvatskim interesima", istaknuo je Jandroković, ali i podsjetio na članak 5 Washingtonskog ugovora kojim je osnovan NATO, a koji govori kako je napad na jednog saveznika napad na sve njih.

"Bez iskakanja: Svi smo dužni voditi računa o interesima RH i naših građana"

"S obzirom na okolnosti, na promjene koje se događaju u svijetu, s obzirom i na naše susjedstvo koje je još uvijek u previranjima i nije jasno geopolitički defirnirano hoće li prema Zapadu ili Rusiji, jako je važno da je Hrvatska stabilna, postojana članica NATO saveza", naglasio je Jandroković.

Rekao je i da nema informacija da su razgovarali predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović i predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković - "to se u zadnjih nekoliko godina ne događa", podsjetio je, ali uvjeren je, dodao je, da će "i Milanović i ministri koji su u Washingtonu držati se čvrsto strateških odrednica hrvatske vanjske politike."

"Svi smo dužni voditi računa o interesima RH i naših građana tako da ne vjerujem da će doći do iskakanja od onoga što je već 30 i nešto godina politika hrvatske države", odvratio je Jandroković upitan očekuje li iskakanje hrvatskog predsjednika.

"Ono što je Crna Gora učinila, sigurno joj Hrvatska neće honorirati, upravo suprotno"

S obzirom na susjedstvo, tu je pitanje Crne Gore, a šef parlamenta te države je Andrija Mandić, čovjek koji nosi titulu četničkog vojvode. No, Jandroković je istaknuo da je predstavnik Crne Gore ovdje govorio potpuno drugačije od onoga što je bila nedavna odluka crnogorskog parlamenta.

"Moramo biti svjesni da je tu odluku donio samo 41 zastupnik, a 40 zastupnika je bilo protiv. Naravno da Hrvatska ne prihvaća takvo ponašanje Crne Gore. Mi imamo instrumente kojima ćemo znati uzvratiti na to što su oni učinili, ali iznimno nam je bitno da CG bude prozapadno orijentirana, članica je NATO-a, kroz to ima određene obaveze. Vidjet ćemo kako će se razvijati njihov put prema Europskoj uniji. Ovo što su sada učinili sigurno im Hrvatska neće honorirati, upravo suprotno", poručio je Jandroković.

