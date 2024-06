Hrvatska reagirala nakon što je Crna Gora usvojila kontroverznu Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu: "Nadamo se da ćete procesuirati ratne zločine..."

Zastupnici u crnogorskom parlamentu usvojili su u petak Rezoluciju o genocidu u logorima Jasenovac, Dachau i Mauthausen, glasovima 41 zastupnika vladajuće koalicije.

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova žale zbog toga što je Crna Gora odlučila zanemariti pozive Republike Hrvatske da ne politizira žrtve Jasenovca. Također, smatraju donošenje rezolucije neprihvatljivom, neprimjerenom i nepotrebnom.

"Nedvojbeno je kako je motiv za njezino donošenje sadržan u činjenici da je u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda inicirana rezolucija o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici", poručili su iz Ministarstva te nadodali kako ovaj postupak susjedne nam zemlje ne mogu smatrati dobronamjernim.

Pročitajte i ovo oporba se protivi Burno u crnogorskoj skupštini, usvojena Rezolucija o Jasenovcu: "Ovo je sramota što radite..."

Isto tako, iz Ministarstva smatraju kako ovaj postupak nije u skladu s ciljem Crne Gore o ulasku u Europsku uniju jer su dobrosusjedski odnosi jedni od ključnih prilikom proširenja EU na regiju Zapadnog Balkana.

Iz Ministarstva su naglasili kako se nadaju da će Crna Gora pokazati napredak i rezultate vezane za procesuiranje ratnih zločina u kojima su i sami sudjelovali tijekom agresije na Republiku Hrvatsku devedesetih godina.

"To osobito uključuje i one počinjene prilikom napada na Dubrovnik koji je započeo 1. listopada 1991. i opsade grada koja je trajala do svibnja 1992.", poručili su iz Ministarstva.

"Također i zločine počinjene nad hrvatskim državljanima u Crnoj Gori, uključujući u logoru Morinj u kojem je bilo zatočeno više od 350 hrvatskih državljana od rujna 1991. do kolovoza 1992., te pitanje pravednih naknada za sve bivše logoraše", poručuju iz Ministarstva.